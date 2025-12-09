Vietnam - Japon : un nouveau souffle pour la coopération économique

Placée sous le thème "Coopération commerciale sans frontières", la Journée des entreprises Vietnam - Japon 2025 s’est tenue le 8 décembre à Tokyo, rassemblant une centaine d’entreprises ainsi que des représentants des sections commerciale, du travail et de l’investissement de l’ambassade du Vietnam, aux côtés de diverses organisations japonaises.

Organisé par l’Association des entreprises vietnamiennes au Japon (VJBA), avec le parrainage de l’ambassade du Vietnam, cet événement annuel visait à offrir aux entreprises des deux pays des opportunités de rencontre, de partage d’expériences et de définition d’orientations de développement pour le prochain exercice fiscal au Japon.

Dans son allocution d’ouverture, Tông Kim Giao, présidente de la VJBA, a souligné que le thème choisi cette année incarnait la volonté de dépasser les barrières géographiques et linguistiques et de surmonter tous les défis pour favoriser un développement constant.

Au-delà d’une simple réunion annuelle, l’événement a constitué une occasion privilégiée pour les communautés d’affaires de passer en revue le chemin parcouru en matière de connexion entre les deux économies, cultures et milieux d’affaires, tout en élaborant les étapes à venir.

Profondes transformations

Le ministre-conseiller de l’ambassade du Vietnam au Japon, Nguyên Sau, a affirmé que, dans un contexte de profondes transformations au Vietnam, les entreprises vietnamiennes implantées au Japon jouent un rôle pionnier et servent de passerelle essentielle pour approfondir les liens entre les deux économies. Il a également salué le dynamisme croissant de la VJBA, illustré par ses initiatives concrètes de promotion des investissements et l’organisation de délégations d’entreprises japonaises au Vietnam, notamment lors du premier forum de coopération locale dans la province de Quang Ninh.

Le programme de cette édition s’est articulé autour d’une série d’ateliers au cours desquels des experts ont partagé leurs connaissances sur les défis opérationnels, la fiscalité des entreprises, ainsi que l’optimisation de la conformité légale et de la transparence financière au Japon.

Les travaux se sont poursuivis avec des sessions de discussion approfondies sur le "Nouveau chapitre du partenariat Vietnam – Japon", explorant le potentiel d’une coopération sans distance, ainsi qu’avec des tables rondes intitulées "2025 : Surmonter les vagues" et "2026 : Hisser les voiles", permettant aux participants d’échanger sur les difficultés rencontrées et de bénéficier de l’expérience de leurs prédécesseurs.

Lancées pour la première fois en 2023, à l’occasion du 10ᵉ anniversaire de la VJBA et du 50ᵉ anniversaire des relations diplomatiques, les Journées des entreprises se sont affirmées, après trois éditions, comme une plateforme fiable et substantielle favorisant l’apprentissage mutuel et la résilience face aux défis futurs.

