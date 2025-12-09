Agriculture

Cân Tho renforce la sensibilisation des pêcheurs contre la pêche INN

En s'associant aux efforts nationaux pour obtenir le retrait du "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) aux produits de la mer vietnamiens, la ville de Cân Tho intensifie la communication pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Cân Tho a enregistré la totalité de ses 792 navires de pêche (soit 100%). Parmi eux, les 344 navires de 15 m et plus sont tous équipés de dispositifs de surveillance de trajet. Ces outils aident les pêcheurs à déterminer leurs coordonnées d'exploitation et permettent aux autorités spécialisées de les suivre 24 heures sur 24. Cela assure une alerte rapide pour éviter les infractions dans les eaux étrangères.

Photo : CânTho/CVN

Afin de permettre aux pêcheurs de bien comprendre et de respecter strictement la législation sur l'exploitation des ressources aquatiques, les autorités se concentrent sur la sensibilisation, la diffusion et l'éducation juridique. Selon Lu Tân Hòa, directeur adjoint de la sous-direction des ressources aquatiques et de l'inspection des pêches de Cân Tho, depuis le début de l'année, l'unité a organisé deux "rendez-vous avec les pêcheurs" pour partager les réglementations anti-INN, réunissant plus de 80 participants. Vingt reportages ont été réalisés, et 16 sessions de sensibilisation sur la lutte contre la pêche INN, la Loi sur les ressources aquatiques et ses textes d'application ont été menées.

Parallèlement, en collaboration avec le Commandement de la Marine de la Région 2, le Commandement de la Garde côtière et le Commandement des gardes-frontières de la Région 4, trois sessions de formation et dix campagnes de communication sur la législation anti-INN ont été organisées pour 870 pêcheurs, armateurs et capitaines de navires. De plus, 521 actions de sensibilisation de petite échelle ont touché 968 pêcheurs. Quatre bulletins, articles ou reportages promouvant la lutte contre la pêche INN ont été élaborés, diffusés et publiés sur les chaînes de télévision, les journaux et les réseaux sociaux. Cinq cents dépliants informant sur les violations de la pêche illégale ont été distribués. Ces initiatives visent à garantir que les activités de pêche respectent scrupuleusement les dispositions légales.

Conformément à l'Article 52 de la Loi sur les ressources aquatiques, les organisations et individus ont le droit d'exploiter les ressources conformément au contenu de leur permis. Ils ont le droit d'être informés sur les ressources halieutiques, les activités de pêche, le marché et de recevoir des conseils techniques et technologiques. L'État protège leurs droits et intérêts légitimes. Les organisations et individus exploitant les ressources doivent se conformer aux règlements stipulés dans le permis, maintenir les conditions requises, arborer le drapeau national de la République socialiste du Vietnam sur le navire en activité, marquer leur navire en fonction de la zone maritime, marquer les engins de pêche utilisés sur les zones de pêche, et respecter les règles de gestion des zones, des métiers, des tailles d'espèces et des engins de pêche.

En outre, pendant la pêche, les pêcheurs doivent être conscients des actes strictement interdits : la destruction des ressources aquatiques, des écosystèmes, des zones de concentration de reproduction, des zones où vivent les juvéniles et des habitats des espèces aquatiques ; la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ; l'utilisation de substances, produits chimiques interdits, explosifs, impulsions électriques, courants électriques, ainsi que des méthodes, moyens et engins de pêche à caractère destructeur ou d'extermination pour exploiter les ressources halieutiques.

Quang Châu/CVN