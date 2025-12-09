Les politiques tarifaires stimulent l'activité portuaire du Vietnam

Selon le site singapourien maritimefairtrade.org, les ports d'Asie du Sud-Est, en particulier au Vietnam et en Malaisie, enregistrent une forte croissance sous l'effet de l'évolution du paysage commercial mondial, liée aux droits de douane supplémentaires imposés par le président américain Donald Trump sur les produits chinois.

Photo : VNA/CVN

De nombreuses entreprises cherchent ainsi à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement et à relocaliser leurs activités de production et de commerce afin de réduire les risques découlant des tensions tarifaires mondiales. Cette révision des stratégies d'approvisionnement et de transport a entraîné une hausse notable de l'activité dans les ports vietnamiens et malaisiens.

Cependant, des experts estiment que cette dynamique pourrait n'être que temporaire, les décisions des entreprises restant largement influencées par les tensions géopolitiques et l'incertitude entourant les politiques commerciales.

En outre, les limites des infrastructures pourraient freiner cet avantage. Pour maintenir leur compétitivité, le Vietnam et les acteurs régionaux devront investir dans la modernisation des infrastructures portuaires, améliorer les services logistiques.

VNA/CVN