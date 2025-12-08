Transport transfrontalier : Vietnam et Chine expérimentent un modèle bilatéral à Huu Nghi - Youyi Guan

Selon le Comité de gestion de la zone économique frontalière de Dong Dang–Lang Son, à partir du 10 décembre 2025, le Vietnam et la Chine lanceront un projet pilote de transport bilatéral de marchandises via des routes spécialisées et voies de dédouanement de la paire de postes-frontières Huu Nghi (Vietnam) - Youyi Guan (Chine).

>> Lang Son : des mesures proactives pour fluidifier le commerce transfrontalier

>> Pingxiang promeut le tourisme transfrontalier entre le Vietnam et la Chine

>> La logistique, levier stratégique pour le commerce électronique transfrontalier

Les véhicules pourront livrer leurs marchandises dans le pays voisin, puis charger des produits importés pour le trajet retour. L’expérimentation se poursuivra jusqu’au 9 décembre 2026.

Photo : VNA/CVN

Le dispositif couvre les routes spécialisées à travers les zones des bornes frontalières n° 1119 - 1120 (Huu Nghi - Youyi Guan), 1088/2 – 1089 (Tan Thanh – Puzhai), et la voie de dédouanement de la zone des bornes frontalières n° 1104 – 1105 (Coc Nam – Nongyao).

Ce modèle devrait faciliter la gestion des flux, simplifier les procédures de contrôle et réduire les coûts logistiques, contribuant ainsi à accroître la capacité de dédouanement.

Les entreprises souhaitant recourir à ce mode bilatéral doivent s’enregistrer auprès des gardes-frontières et des douanes. Les opérations de transbordement et de chargement-déchargement devront s’effectuer dans les zones désignées, conformément aux réglementations des deux pays.

Les véhicules engagés dans le transport bilatéral ne pourront stationner sur le territoire opposé que pendant un maximum de 36 heures après la livraison. Ceux ne participant pas au projet devront quitter le territoire voisin dans les 24 heures suivant les formalités.

Chaque trajet d’exportation ou d’importation doit concerner les marchandises d’un seul propriétaire. Les produits agricoles ne pourront être transportés qu’un seul type par véhicule ; les composants électroniques et autres biens devront être chargés dans des conteneurs standards ou des véhicules conformes aux normes techniques de chaque partie. Les camions transportant des cargaisons mixtes ne seront pas éligibles durant la phase pilote.

Le Centre de gestion frontalière du Comité de gestion de la zone économique frontalière de Dong Dang–Lang Son est chargé de coordonner la mise en œuvre et d’assister les entreprises, avant qu’elles ne gèrent directement leurs échanges sous la supervision des autorités.

VNA/CVN