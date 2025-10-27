Vingroup s’allie à Kinshasa pour bâtir une capitale verte

Le groupe vietnamien Vingroup et la capitale Kinshasa ont signé un protocole d’accord pour développer un vaste projet urbain et un système de transport électrique, marquant une nouvelle étape dans la transition verte de la République démocratique du Congo.

>> Vingroup porte plainte contre 68 entités et personnes pour diffusion de fausses informations

>> Vingroup hisse six marques dans le top 100 des plus valorisées du Vietnam

>> Vingroup lance la première "communauté de retraite" de niveau international au Vietnam

Photo : Vingroup/CVN

Le 25 octobre, les autorités de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et le conglomérat vietnamien Vingroup ont signé un mémorandum d’entente (MoU) portant sur la recherche et le développement de projets urbains d’envergure ainsi que sur la promotion du transport vert.

Selon les termes de l’accord, les deux parties coopéreront à la création d’une mégapole fluviale sur un site de 6.300 ha, tout en lançant un programme de conversion de plus de 300.000 véhicules thermiques en véhicules électriques. Ce plan inclut également la mise en place d’un réseau de bus électriques et d’une infrastructure de stations de recharge moderne.

Situé entre la rive sud du fleuve Congo et le Nord de l’aéroport international de N’djili, le futur complexe urbain occupera une position stratégique dans le schéma d’expansion de la capitale congolaise. Ce projet intégré regroupera logements, villas, appartements, hôpitaux, écoles, centres commerciaux, hôtels, espaces de loisirs ainsi que les futurs sièges d’organismes gouvernementaux et ministères.

L’objectif affiché est clair : ériger un centre urbain moderne, symbole de la transformation architecturale et du développement durable de Kinshasa, tout en améliorant la qualité de vie des habitants et en faisant de la capitale une destination touristique majeure.

La municipalité de Kinshasa s’est engagée à octroyer gratuitement les terrains nécessaires à Vingroup pour la réalisation du projet. Parallèlement, la coopération s’étendra au domaine du transport électrique, avec le développement de bus, taxis et stations de recharge gérés par VinFast et GSM, filiales du groupe vietnamien.

VinFast fournira les véhicules électriques adaptés au plan de remplacement des voitures à essence, tout en étudiant la mise en service de bus électriques et la construction d’une ligne de bus rapide (BRT). En retour, Kinshasa soutiendra la mise à disposition de terrains destinés à l’infrastructure de recharge, accélérant ainsi la transition énergétique de la capitale.

Lors de la cérémonie, Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de Kinshasa, a salué ''la présence de Vingroup'', soulignant avoir ''constaté les succès remarquables du groupe au Vietnam et à travers le monde''. Il a ajouté : ''Cette coopération marquera un tournant décisif dans la modernisation et la durabilité de notre ville''.

De son côté, Lê Thị Thu Thủy, vice-présidente de Vingroup, a affirmé que le groupe était ''honoré d’accompagner Kinshasa dans sa mission d’améliorer la vie de ses citoyens''. Forte de son expérience dans la construction de grands complexes urbains et de réseaux de mobilité électrique, Vingroup ambitionne de ''contribuer à façonner une capitale moderne et durable''.

Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo. Elle est le centre politique, économique et culturel de ce pays et l’une des villes connaissant la croissance la plus rapide du continent africain. Sa population est d'environ 17 millions d’habitants,

Quant à Vingroup, il demeure le plus grand groupe privé du Vietnam, actif dans cinq secteurs clés : industrie-technologie, commerce-services, infrastructures, énergie et action sociale. Avec pour maxime ''Pour une vie meilleure pour tous'', le conglomérat s’est imposé comme un acteur global.

En 2025, le magazine américain Time l’a classé parmi les 1.000 meilleures entreprises mondiales, saluant son engagement en faveur du développement durable, son innovation et son influence internationale.

Diêu Linh/CVN