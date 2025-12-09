Vietnam - R. Corée : vers une coopération accrue en défense commerciale

Le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie (MOTIE) a annoncé, le 9 décembre, la tenue à Dà Nang de la 9ᵉ Réunion de coopération bilatérale en matière de mesures correctives commerciales, accompagnée de la 10ᵉ réunion du Comité de l'ALE sur les mesures correctives commerciales République de Corée - Vietnam, visant à renforcer la coopération avec le gouvernement vietnamien.

>> Le président de l’AN de la R. de Corée termine sa visite officielle au Vietnam

>> Logistique et distribution : coopération numérique Vietnam - République de Corée

>> Un navire-école sud-coréen fait escale à Dà Nang pour un échange d’amitié

Photo : VNA/CVN

Ces rencontres annuelles, instaurées dans le cadre de l'Accord de libre-échange Vietnam - République de Corée entré en vigueur en 2015 et du protocole d'accord signé en 2018 entre les autorités compétentes, permettent aux deux pays d'examiner l'état de leur coopération en matière de défense commerciale.

Lors des réunions tenues à Dà Nang, les deux délégations ont partagé les évolutions de leur législation, de leurs politiques et de leur organisation institutionnelle en matière de défense commerciale, et ont échangé des points de vue sur la situation des réglementations à l'importation en vigueur dans chaque pays. Elles ont également abordé des questions techniques telles que les subventions transfrontalières et les procédures d'enquête.

Dans un contexte où chacun applique actuellement quatre mesures de défense commerciale sur les produits de l'autre, Séoul a invité Hanoï à la prudence concernant l'imposition de droits antidumping sur quatre produits sidérurgiques sud-coréens.

À l'issue des discussions, les deux parties ont convenu de continuer à appliquer leur système de défense commerciale de manière prudente, transparente et équitable, tout en s'engageant à renforcer leur coopération bilatérale pour traiter les nouvelles problématiques liées à la défense commerciale, telles que le contournement des droits antidumping.

VNA/CVN