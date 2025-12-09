Le Vietnam en passe d’atteindre 900 milliards d'USD d’échanges commerciaux

Après onze mois en 2025, le total des échanges commerciaux du Vietnam a atteint près de 840 milliards d'USD, soit une hausse de plus de 123 milliards d'USD par rapport à la même période de l’année précédente.

Photo : VNA/CVN

Avec cette dynamique de croissance, l’objectif des 900 milliards de dollars dans le commerce international se rapproche clairement, ouvrant la voie à l’intégration du Vietnam parmi les 15 économies commerciales les plus importantes au monde.

Une croissance remarquable malgré les turbulences mondiales

Selon les dernières données, à fin novembre 2025, les exportations vietnamiennes ont atteint plus de 430 milliards de dollars, en hausse de 16,1%, tandis que les importations se sont élevées à 409,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 18,4%. Grâce à la progression plus rapide des exportations, l’excédent commercial s’est maintenu à plus de 20,5 milliards de dollars, contribuant fortement à la stabilité macroéconomique ainsi qu’à l’équilibre des grands agrégats et à la solidité de la balance des paiements.

Il est remarquable que cette croissance intervienne dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, des politiques tarifaires plus strictes et une recrudescence des mesures protectionnistes. Les performances actuelles reflètent ainsi la résilience et la capacité d’adaptation croissante de l’économie vietnamienne, tout comme la confiance des entreprises dans l’élargissement de leurs marchés et le maintien de la production.

Si le cap des 900 milliards de dollars est franchi dans les dernières semaines de l’année, le Vietnam se rapprochera de l’objectif d’un commerce extérieur de 1.000 milliards de dollars dans les années à venir. En à peine six ans, la valeur des échanges commerciaux a presque doublé, passant de 500 milliards de dollars en 2019 à plus de 900 milliards de dollars fin 2025 - un bond spectaculaire révélateur de la transformation profonde de l’économie nationale.

Un rôle prépondérant des entreprises à capitaux étrangers

Les entreprises à capitaux étrangers (IDE) demeurent un moteur essentiel de cette croissance. À la mi-novembre 2025, leur commerce extérieur cumulé atteignait 579,11 milliards de dollars, en hausse de 25,1%, soit plus de 116 milliards de dollars supplémentaires en un an.

Malgré les perturbations causées par les intempéries dans certaines zones, l’industrie manufacturière a continué de progresser grâce à l’augmentation des commandes. L’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier s’est établi à 53,8 points en novembre, marquant le troisième mois consécutif d’expansion. Selon S&P Global, ce résultat confirme une base de reprise solide, porteuse de perspectives de croissance pour les mois à venir.

Des perspectives économiques saluées par les institutions internationales

Parallèlement à la vigueur du commerce extérieur, de nombreuses institutions internationales formulent des prévisions favorables pour l’économie vietnamienne. La banque singapourienne UOB a récemment relevé sa prévision de croissance du PIB pour 2025 de 7,5% à 7,7%, s’appuyant sur un commerce international dynamique et une nette reprise de la production.

Selon UOB, le Vietnam jouera un rôle de plus en plus central dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales au cours de la prochaine décennie, notamment dans les secteurs manufacturiers clés et les technologies émergentes. Son statut de membre actif de l’ASEAN et sa position géostratégique lui confèrent un avantage substantiel pour participer à de nouveaux mécanismes de coopération et de dialogue économique.

Les accords de libre-échange continuent d’élargir l’espace de développement

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam met actuellement en œuvre 17 accords de libre-échange (ALE), lesquels offrent un cadre commercial particulièrement favorable aux entreprises. Les engagements en matière tarifaire, d’ouverture des marchés et de facilitation douanière ont permis de fluidifier les échanges, les entreprises à capitaux étrangers étant celles qui tirent le meilleur parti de ces opportunités.

Selon le Dr Vo Tri Thành, directeur de l’Institut de recherche sur la stratégie, la marque et la compétitivité, le Vietnam doit passer d’un modèle d’exportation fondé sur les produits à faible valeur ajoutée à un modèle orienté vers la création de valeur, l’innovation des chaînes d’approvisionnement et la construction d’une marque nationale forte. L’augmentation de la valeur ajoutée et l’investissement dans la R&D seront déterminants pour renforcer la position du pays dans le commerce mondial et réduire sa dépendance au modèle de sous-traitance.

Consolider les fondations pour une nouvelle phase de croissance

Les perspectives du commerce extérieur et de la production industrielle restent positives grâce aux fondamentaux macroéconomiques solides, à l’afflux constant d’IDE dans des secteurs stratégiques tels que l’électronique, les semi-conducteurs et l’industrie de transformation. Parallèlement, les ALE de nouvelle génération offrent de nouvelles opportunités d’exportation vers des marchés exigeant des normes environnementales plus strictes et des produits technologiquement plus avancés.

Toutefois, la montée en puissance du commerce extérieur entraînera également une intensification des mesures de défense commerciale de la part de divers marchés importateurs. Les entreprises vietnamiennes devront donc renforcer leur capacité d’adaptation, améliorer leur conformité aux normes internationales, accélérer la transition verte et se doter d’outils de gestion des risques dans la chaîne d’approvisionnement.

Avec une croissance robuste et une intégration toujours plus profonde dans les chaînes de valeur mondiales, le Vietnam se rapproche du groupe des principales puissances commerciales. Le seuil des 900 milliards de dollars n’est pas seulement une performance chiffrée, mais le symbole de la vitalité, du dynamisme et du potentiel à long terme de l’économie vietnamienne dans une ère d’intégration renforcée.

VNA/CVN