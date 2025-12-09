La course à la croissance s’accélère sur le marché vietnamien de l’aviation

Le marché vietnamien de l’aviation assite à une concurrence intense entre les compagnies aériennes majeures et les nouveaux entrants.

>> Le Vietnam prévoit d’étendre son réseau aéroportuaire à 36 aéroports

>> Vietjet met en œuvre sans délai les mises à jour logicielles sur Airbus A320/A321

>> Le secteur de l’aviation s’attend à une croissance spectaculaire en 2025

Photo : CTV/CVN

Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines et Sun PhuQuoc Airways développent leurs flottes, étendent leurs réseaux nationaux et internationaux et améliorent la qualité de leurs services.

Selon l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV), le trafic passagers a dépassé 69 millions de passagers au cours des onze derniers mois, soit une hausse de près de 11% par rapport à la même période de l’année précédente, tandis que le volume de fret a franchi la barre du million de tonnes, en progression de plus de 18%. Cette croissance témoigne d’une forte reprise de la demande de voyages aériens et de partenariats internationaux efficaces qui soutiennent les compagnies aériennes vietnamiennes.

À l’échelle mondiale, les leaders du secteur, tels que l’Association du transport aérien international (IATA), Boeing et Airbus, continuent de considérer la région Asie-Pacifique comme le principal moteur de la croissance du transport aérien mondial, qui devrait représenter 46% du trafic passagers mondial au cours des deux prochaines décennies.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam devrait notamment figurer parmi les marchés à la croissance la plus rapide. Selon Dang Ngoc Hoa, président de Vietnam Airlines, ces perspectives positives reposent sur la stabilité politique et une économie dynamique qui vise une croissance à deux chiffres au cours de la prochaine décennie. Par ailleurs, l’essor rapide de la classe moyenne vietnamienne constitue un important vivier de clients pour le secteur aérien.

Les compagnies aériennes locales saisissent cette opportunité pour accroître leurs parts de marché. Vietnam Airlines lance un plan de levée de fonds de 13.000 milliards de dôngs afin de doubler sa flotte et d’atteindre 200 appareils d’ici 2035. Cette initiative devrait intensifier la concurrence sur le marché aérien vietnamien. Le transport aérien national étend également ses liaisons internationales vers l’Amérique du Nord et l’Europe et investit dans la modernisation de sa flotte et sa transformation numérique.

Vietjet Air, leader des compagnies low-cost

Vietjet Air continue de consolider sa position de leader des compagnies low-cost, tandis que de nouveaux acteurs comme Sun PhuQuoc Airways se concentrent sur les voyages de loisirs haut de gamme à Phu Quôc.

Photo : Vietjet Air/CVN

Bamboo Airways, désormais filiale du groupe FLC, redéfinit sa stratégie 2026-2030 afin de repositionner sa marque.

Vietravel Airlines a changé de propriétaire et prévoit d’étendre sa flotte et ses lignes internationales.

Bien que ces nouveaux venus détiennent encore de faibles parts de marché sur le marché intérieur, tous ambitionnent d’accroître la taille de leur flotte et leur réseau.

Les experts du secteur estiment que l’ère de la concurrence agressive sur les prix est révolue. Les tarifs aériens ont augmenté par rapport à la période pré-COVID-19 et il est peu probable qu’ils baissent en raison du coût élevé du carburant, des fluctuations monétaires et des risques géopolitiques.

Le secteur aérien entre désormais dans une nouvelle ère de concurrence plus intelligente, plus écologique et de meilleure qualité, axée sur des flottes modernes, des réseaux de lignes stratégiques, le service client et le transport de fret.

L’année 2026 devrait être une année charnière, avec une croissance du PIB attendue supérieure à 10%. La CAAV vise 95 millions de passagers et 1,6 million de tonnes de fret, soit une hausse respective de 13% et 15% par rapport à 2025.

Les infrastructures aéroportuaires, notamment l’extension des aéroports de Long Thành, Gia Binh et Phu Quôc, soutiendront cette croissance, intensifiant la concurrence entre les compagnies aériennes.

La concurrence dans le ciel vietnamien ne se résume plus aux seuls tarifs. Elle s’est transformée en une course aux flottes, aux réseaux internationaux, à la qualité de service et aux opérations de fret, promettant un marché de l’aviation intérieure dynamique et diversifié pour la décennie à venir.

VNA/CVN