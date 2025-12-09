Le Vietnam monte en puissance dans la gestion intégrée des installations

Les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam ont atteint leur plus haut niveau en cinq ans, insufflant une nouvelle dynamique au marché vietnamien de la gestion intégrée des installations (IFM) et positionnant le pays comme un point lumineux parmi les destinations émergentes dans ce domaine, selon les experts de Savills Vietnam.

La GII est un modèle global de gestion des installations, combinant opérations techniques, maintenance des équipements, gestion de l’énergie, sécurité, nettoyage et autres services de soutien. Elle permet aux entreprises d’améliorer leur efficacité opérationnelle, d’optimiser leurs coûts et de se conformer aux normes internationales ESG (environnementales, sociales et de gouvernance).

Selon l’Office national des statistiques du Vietnam, les flux d’investissements étrangers sont restés positifs au cours des onze premiers mois de 2025, avec près de 33,7 milliards de dollars de nouveaux capitaux enregistrés et 23,6 milliards de dollars de capitaux décaissés - un niveau record en cinq ans. Ces flux de capitaux créent une base solide pour une demande croissante de services de gestion intégrée des installations dans les usines, les centres logistiques et les immeubles de bureaux, d'autant plus que les investisseurs étrangers continuent d’accroître leur production au Vietnam.

Le Vietnam, l’un des marchés les plus prometteurs

Le cabinet international d’études de marché et d’intelligence économique Mordor Intelligence a noté que le marché mondial de l’IFM est en forte croissance et devrait atteindre 270 milliards de dollars d’ici 2030. La région Asie-Pacifique devrait rester un moteur clé grâce à une expansion industrielle rapide, une urbanisation soutenue et une transformation numérique accélérée.

Dans ce contexte, le Vietnam s’impose comme l’un des marchés les plus prometteurs du secteur de l’IFM en pleine expansion au sein de l’ASEAN, avec une croissance annuelle estimée entre 7% et 9% dans les segments commercial et industriel, un niveau supérieur à la moyenne mondiale.

Les experts de Savills Vietnam observent que le marché intérieur évolue rapidement, passant de contrats de services uniques à des solutions IFM plus complètes et intégrées. Le segment de l’IFM externalisé enregistre la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8%, les entreprises s’associant de plus en plus à des prestataires spécialisés pour améliorer leur efficacité et la qualité de leurs opérations.

Luca Vadala, responsable national du développement commercial de la gestion intégrée des installations chez Savills Vietnam, a indiqué que le marché vietnamien de l’IFM devrait doubler de taille d’ici 2030, pour atteindre une valeur estimée à environ 662 milliards de dollars.

