La Thaïlande salue le potentiel du marché vietnamien de l'alimentation et des boissons

Le potentiel du marché de l'alimentation et des boissons (F&B) au Vietnam est fortement apprécié par la Thaïlande, notamment en raison de la croissance explosive du commerce électronique et des nouvelles habitudes des consommateurs, selon un article publié le 6 décembre par le site nationthailand.com.

L'article, citant le Département de la promotion du commerce international de Thaïlande (DITP), souligne que le marché vietnamien du commerce électronique, avec un taux de croissance annuel de 20 à 25%, est en pleine transformation du secteur F&B. Ce changement est notamment porté par l'essor de la livraison rapide, soutenue par l'intelligence artificielle, et la demande croissante de la génération Z.

La commande de nourriture et de boissons via des plateformes en ligne fait désormais partie du quotidien des consommateurs vietnamiens. Une tendance autrefois limitée aux grandes villes, mais qui s'étend rapidement et devrait remodeler le commerce de détail ainsi que le secteur alimentaire du pays d'ici à 2025.

L'Association vietnamienne du commerce électronique (VECOM) prévoit que la valeur du commerce électronique de détail au Vietnam dépassera 40 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui placerait le pays parmi les cinq marchés du commerce électronique connaissant la croissance la plus rapide au monde.

Les Vietnamiens étendent leurs achats en ligne au-delà de l'électronique et de la mode, incluant de plus en plus de produits de grande consommation comme les aliments frais, les boissons et les produits de santé. Plus de 75% des transactions de commerce électronique se font désormais par portefeuille électronique ou paiement par code QR, reflétant une forte adoption des systèmes sans numéraire.

Le secteur de la livraison de repas et des aliments préparés devrait atteindre 3 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 15% par rapport à 2024. Les plateformes élargissent leurs offres pour inclure une gamme variée de plats traditionnels, de cafés et d'options saines.

Les générations Y et Z (nées entre 1981 et 2012) constituent les principaux moteurs de ce marché, privilégiant les achats lors de sessions de vente en direct (livestream) et les promotions proposées sur les applications. Selon une enquête menée par la VECOM, près de 70% des consommateurs ont déjà commandé des plats après avoir regardé un livestream.

