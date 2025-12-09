Exportations aquatiques : vers un record historique en 2025

En dépit d’un contexte mondial encore heurté, l’industrie vietnamienne des produits aquatiques poursuit sa marche en avant. Elle s’oriente résolument vers un nouveau record de chiffre d’affaires à l’export en 2025, estimé entre 11,2 et 11,3 milliards de dollars.

>> Le secteur des produits aquatiques cherche à se reposionner sur le marché intérieur

>> La filière aquatique vietnamienne vise 11 milliards de dollars d’exportations

>> Le Vietnam s’attend à un bond des exportations de thon vers les Pays-Bas

Photo : VNA/CVN

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les exportations ont atteint près de 990 millions de dollars en novembre 2025, soit une hausse de 6,6% en glissement annuel. Cette performance porte les onze premiers mois de l’année à plus de 10,5 milliards de dollars, en hausse de 14,6% par rapport à la même période de 2024.

La crevette reste la valeur sûre du secteur. Avec 4,31 milliards de dollars engrangés depuis janvier (+21,2%), elle continue de tirer l’ensemble de la filière vers le haut, soutenue par une demande vigoureuse en crevette à pattes blanches et en homard. Le pangasius, autre pilier historique, dépasse les 2 milliards de dollars (+9%), tandis que le thon atteint 855,7 millions.

Sur le plan géographique, les pays membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) constituent désormais le premier débouché du Vietnam, représentant 27,2% du total des exportations avec une croissance de 24,3%. Les marchés chinois et européen affichent également des hausses respectives de 30,6% et 11,9%.

Poursuivre la trajectoire

Les États-Unis, en revanche, offrent un tableau plus nuancé. Le marché reste globalement porteur (+8,1%, soit 1,78 milliard de dollars), mais un tassement s’est observé au quatrième trimestr, près de 5% de repli en novembre. Selon Lê Hang, secrétaire générale adjointe de la VASEP, ce fléchissement s'explique par la prudence des entreprises face à l'entrée en vigueur prochaine des nouvelles réglementations de la loi sur la protection des mammifères marins (MMPA) et aux incertitudes liées aux enquêtes antidumping. Les exportateurs ont fait preuve de flexibilité en accélérant les livraisons avant ces échéances. Pour le mois de décembre, bien qu'une légère baisse soit anticipée en raison de ces facteurs saisonniers et réglementaires, la demande stable du Japon, de l'UE et des pays du CPTPP devrait permettre de maintenir le cap vers le record annuel, la crevette devant à elle seule franchir la barre inédite des 4,6 milliards de dollars.

Le segment des céphalopodes (calamars et poulpes) affiche quant à lui une résilience remarquable avec une croissance d'environ 25% en 2025, , malgré les tensions persistantes sur l’approvisionnement. Selon Kim Thu, une experte, 94% de ces exportations sont absorbées par l’Asie de l’Est et l’ASEAN, avec la République de Corée et le Japon comme partenaires de premier plan. L'évolution des modes de consommation vers des produits transformés à haute valeur ajoutée, tels que le calamar séché instantané et le poulpe précuit, offre des marges bénéficiaires supérieures de 20 à 30% par rapport aux produits bruts et répond aux exigences de praticité des consommateurs modernes.

Mais l’horizon 2026 appelle à la prudence. Le "carton jaune" infligé par l’Union européenne au Vietnam pour pêche INN continue d’entraver certaines exportations, tandis que Washington durcit ses exigences techniques avec la MMPA. Pour conserver leurs parts de marché, les entreprises vietnamiennes devront miser sur une transparence accrue de leur chaîne de valeur, un respect strict des normes environnementales et sociales, et une stratégie de montée en gamme vers les produits transformés, un chemin indispensable pour continuer de séduire les marchés asiatiques les plus stables.

VNA/CVN