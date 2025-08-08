VinFast inaugure une usine d’assemblage de voitures électriques au Tamil Nadu, en Inde

Le 4 août, VinFast a inauguré son usine d’assemblage de voitures électriques (VE) située dans la zone industrielle de Sipcot, dans la ville de Thoothukudi, État du Tamil Nadu, en Inde. L'événement marque une nouvelle étape dans l’expansion mondiale du constructeur.

Il s’agit également d’une déclaration forte sur l’engagement à long terme et sérieux de VinFast envers le troisième plus grand marché automobile au monde, témoignant de la confiance de l’entreprise dans le rôle stratégique de l’Inde dans l’avenir de l’industrie mondiale des véhicules électriques.

VinFast Tamil Nadu est la troisième usine de l’entreprise à entrer en service et le cinquième projet de sa chaîne de production mondiale. Il s’agit également de la première usine inaugurée en dehors du Vietnam, illustrant la vision d’expansion mondiale et la capacité d’exécution de projets à grande échelle d’une marque vietnamienne.

L’usine s’étend sur une superficie totale de 160 ha, équipée de lignes de production conformes aux normes internationales, avec un haut degré d’automatisation et des technologies de pointe. Le complexe comprend plusieurs ateliers tels que la carrosserie, la peinture, l’assemblage, un centre de contrôle qualité, ainsi qu’un entrepôt logistique. Le projet comprend également un regroupement d’usines auxiliaires pour les sous-traitants locaux, qui devrait s’étendre dans les années à venir.

À pleine capacité, l’usine devrait créer entre 3.000 et 3.500 emplois directs pour les travailleurs locaux, ainsi que des milliers d’emplois indirects dans l’écosystème d’approvisionnement, contribuant ainsi au développement socio-économique du Tamil Nadu. Cette région pourrait ainsi devenir un centre industriel majeur de l’Inde, avec le potentiel de devenir la capitale des véhicules électriques de l’Asie du Sud dans un avenir proche.

Dans un premier temps, VinFast Tamil Nadu se concentrera sur l’assemblage de deux modèles électriques haut de gamme : le VF 7 (segment C) et le VF 6 (segment B). La capacité initiale est de 50.000 véhicules par an, avec une possibilité d’atteindre 150.000 véhicules par an pour répondre à la demande du marché.

Avec cette inauguration, VinFast franchit une étape importante vers son objectif de vendre 200.000 véhicules en 2025 et d’atteindre une production annuelle de un million de véhicules d’ici 2030. Cet événement réaffirme la vision et l’engagement de VinFast à promouvoir une mobilité durable et un avenir plus vert en Inde comme dans le reste du monde.

Pham Sanh Châu, directeur général de VinFast Asie, a souligné : "L’usine VinFast Tamil Nadu est une étape stratégique qui confirme notre engagement à long terme envers le marché indien, tout en jetant les bases solides pour une croissance durable. Cette installation nous permettra d’offrir aux consommateurs indiens des véhicules électriques de haute qualité à des prix compétitifs".

Prochainement, l’usine continuera à augmenter sa capacité pour répondre à la demande croissante. VinFast vise à en faire le plus grand centre d’exportation de la marque pour l’Asie du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

"En réalité, nous avons déjà reçu nos premières commandes de plusieurs pays de ces régions. Grâce à une coopération étroite avec les autorités du Tamil Nadu, VinFast s’efforce de faire de cette région la capitale des véhicules électriques d’Asie du Sud, desservant à la fois le marché intérieur dynamique et nos plans d’expansion régionale", a affirmé Pham Sanh Châu.

L’usine VinFast Tamil Nadu ne renforce pas seulement les capacités de production mondiales du constructeur, mais contribue également de manière significative à l’objectif de développement industriel vert de l’Inde. L’usine privilégiera la coopération avec les fournisseurs nationaux, encouragera la localisation de la chaîne d’approvisionnement, le transfert de technologie et l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre locale.

Depuis son lancement en Inde, VinFast promeut un écosystème complet de véhicules électriques, allant de l’assemblage à la distribution, en passant par les services après-vente et le recyclage.

Parallèlement, elle a établi des partenariats avec de nombreux concessionnaires dans des villes clés, et collabore avec des entités telles que RoadGrid, myTVS, Global Assure pour développer des services numériques et de maintenance après-vente. L’entreprise s’associe également à BatX Energies pour la récupération et la réutilisation des batteries, dans une approche d’économie circulaire et de développement durable sur ce marché automobile majeur.

Texte et photo : Minh Thu/CVN