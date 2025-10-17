Les entreprises privées sont proposées pour la R&D de petits réacteurs modulaires

Les entreprises privées seront autorisées à mener des recherches et à développer des petits réacteurs modulaires (PRM), selon une proposition du ministère de l’Industrie et du Commerce.

>> Des experts internationaux soutiennent la construction des premières centrales nucléaires au Vietnam

Photo : Cafef/CVN

Cette proposition s’inscrit dans le cadre d’un projet de résolution visant à lever les obstacles au développement énergétique national pour la période 2026-2030. Conformément à l’article 10, chapitre III du projet de proposition, les entreprises privées seront autorisées à mener des recherches et à investir dans les PRM.

Les PRM sont des réacteurs nucléaires avancés qui ont une capacité électronucléaire pouvant aller jusqu’à 300 MW par tranche, soit environ un tiers de la capacité de production des réacteurs nucléaires de puissance traditionnels.

Ces réacteurs sont construits de manière modulaire, ce qui permet aux systèmes et composants d’être assemblés en usine et transportés en tant qu’unité vers un emplacement pour l’installation.

Cette approche modulaire devrait permettre des économies en ce qui concerne le coût et le temps de construction, les ramenant à 24 à 36 mois, contre 5 à 10 ans, voire plus, pour les grandes centrales nucléaires conventionnelles.

Étant donné leur empreinte plus réduite, les PRM peuvent être implantés à des emplacements qui ne conviennent pas à des centrales nucléaires de plus grande taille, et s’étendre progressivement en fonction de la demande énergétique croissante.

Il est possible de fabriquer des unités préfabriquées de PRM avant de les expédier et de les installer sur site, ce qui rend leur construction moins onéreuse que celle des grands réacteurs de puissance, qui sont souvent conçus sur mesure pour un emplacement particulier, ce qui entraîne parfois des retards de construction.

Le projet de résolution encourage les entreprises privées à participer au développement des PRM pour fournir de l’électricité aux projets industriels tels que les aciéries, les complexes pétrochimiques et les centres de données.

Les entreprises privées pourront également s’engager dans les activités conjointes de recherche, de développement technologique et de transfert de technologie.

Dans le secteur public, les entreprises publiques et les instituts de recherche seront autorisés à collaborer avec des investisseurs privés tout au long du processus, de la recherche et du développement technologique à la construction et à l’exploitation.

VNA/CVN