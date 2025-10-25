Les créations d’entreprise accentuent le choix de plus petites entreprises

Le Vietnam a enregistré 145.000 nouvelles entreprises au cours des neuf premiers mois de 2025, soit une hausse de 18,9% par rapport à la même période en 2024, a-t-on appris d’un rapport de l’Office national des statistiques.

Le rapport indique également que 86.400 entreprises ont repris leurs activités, soit une hausse de 41,3% sur un an. Le nombre total d’entreprises nouvellement créées et ayant repris leurs activités au cours des trois premiers trimestres de 2025 s’élève à plus de 231.300, soit une augmentation de 26,4% par rapport à la même période l’an dernier.

Cependant, environ 99.500 entreprises ont temporairement suspendu leurs activités, soit une hausse de 14,5% sur un an, tandis que 53.200 entreprises ont cessé leurs activités dans l’attente d’une procédure de dissolution, soit une baisse de 13,5%.

Par ailleurs, 22.300 entreprises ont finalisé leur procédure de dissolution, soit un bond de 45%. Cela indique que de nombreuses entreprises sont encore confrontées à des défis considérables.

La principale raison est l’intensification de la pression concurrentielle exercée par le commerce électronique et les plateformes en ligne, qui a créé des difficultés importantes pour les modèles économiques traditionnels.

De plus, le capital social moyen reste faible, à environ 9 milliards de dôngs (342.000 dollars américains), reflétant les capacités internes limitées des entreprises.

Tendance alarmante

L’Indice de compétitivité provinciale (PCI) 2024 a révélé une tendance alarmante : les coûts informels ont commencé à réapparaître et le dynamisme des autorités locales a diminué.

Bien que les entreprises montrent des signes de reprise, leur production et leur taille d’activité n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant la pandémie de COVID-19 et continuent de faire face à de nombreux défis.

De plus, de nombreuses entreprises ont signalé que les procédures d’enregistrement des entreprises et d’octroi de licences d’investissement demeurent complexes, notamment dans des domaines tels que le foncier, l’environnement et la fiscalité.

Bien que les procédures administratives aient été numérisées en plusieurs étapes, des retards persistent dans leur mise en œuvre, les dossiers devant souvent être soumis plusieurs fois ou étant transmis lentement d’une agence à l’autre.

De plus, le chevauchement des réglementations a conduit à l’émergence de "sous-licences", ce qui entraîne des processus longs, des coûts de conformité plus élevés et une baisse de la compétitivité des entreprises.

Par conséquent, pour surmonter les difficultés et relancer la croissance des entreprises, les ministères et les collectivités locales devraient s’attacher à accélérer les réformes, à simplifier les procédures administratives et à éliminer les chevauchements entre les documents juridiques.

Parallèlement, il est nécessaire de renforcer la décentralisation et la délégation de pouvoirs afin d’empêcher la résurgence des sous-licences et des réglementations lourdes, réduisant ainsi les coûts de conformité et améliorant la compétitivité des entreprises.

