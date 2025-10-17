Vietjet : pionnière dans l’autonomisation et l’inspiration des femmes

Le 16 octobre à Singapour, la Compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a réaffirmé son engagement en faveur du développement durable et de l’égalité des sexes lors du Sommet mondial des femmes dans l’aviation 2025 (WAI-SG). L’événement a réuni la ministre singapourienne Sun Xueling ainsi que plus de 300 dirigeants et experts internationaux du secteur aéronautique.

>> La présidente de Vietjet rencontre la dirigeante de la Bourse de New York

>> Vietjet continue d’être la "Compagnie aérienne leader d’Asie pour l’expérience client"

>> Vietjet augmente la fréquence de ses vols vers de nombreuses villes australiennes

Photo: VJ/CVN

Lors de son intervention, Mme Hô Ngoc Yên Phuong, membre du Conseil d’administration et directrice générale adjointe des finances de Vietjet, a partagé le parcours de la compagnie dans la promotion de l’égalité des chances pour les femmes - du cockpit aux domaines de l’ingénierie, des opérations et de la finance.

"Nous ne nous contentons pas de parler d’égalité des sexes, nous agissons pour elle. Vietjet est convaincue que l’autonomisation des femmes est le socle du développement durable", a affirmé Mme Phuong.

Placée sous le thème "Pionnières pour l’avenir du ciel", l’édition 2025 du WAI-SG a salué les initiatives qui encouragent une nouvelle génération de femmes leaders, contribuant à façonner un secteur aéronautique plus humain, innovant et durable en Asie-Pacifique.

Une compagnie aérienne nouvelle génération

Fondée par la Docteure Nguyên Thi Phuong Thao, première milliardaire autodidacte d’Asie du Sud-Est, Vietjet incarne le rôle pionnier des femmes dans l’industrie aérienne. Selon le rapport ESG 2024, les femmes représentent près de 40% du personnel, dont 30% occupent des postes de direction - le taux le plus élevé de la région.

Photo : VJ/CVN

Compagnie aérienne innovante, Vietjet poursuit la révolution du transport aérien au Vietnam, dans la région et à l’échelle mondiale. Grâce à sa maîtrise exemplaire des coûts et des opérations, elle propose des voyages économiques et flexibles, accompagnés de services variés répondant aux besoins de tous les passagers.

Membre officiel de l’Association du transport aérien international (IATA), Vietjet détient la certification IOSA (Audit de sécurité opérationnelle). Première compagnie aérienne privée du Vietnam, elle a obtenu la note maximale de 7 étoiles en matière de sécurité attribuée par AirlineRatings. Elle figure également dans le Top 50 mondial des compagnies les plus performantes selon Airfinance Journal, et a été à plusieurs reprises élue "Meilleure compagnie low-cost" par Skytrax, CAPA et AirlineRatings.

Tân Dat/CVN