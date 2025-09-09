Vingroup porte plainte contre 68 entités et personnes pour diffusion de fausses informations

Vingroup a annoncé le 8 septembre 2025 avoir intenté une action en justice, saisi les autorités compétentes et adressé des courriers aux ambassades concernant 68 organisations et individus, vietnamiens et étrangers, accusés d’avoir diffusé de fausses informations à son sujet sur Internet.

Cette démarche vise à lutter contre la désinformation, la diffamation et la manipulation de l’opinion publique, afin de protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise, l’intérêt public et le respect de la loi.

Les 68 organisations et individus poursuivis et signalés sont les titulaires de comptes sur des sites d’information ou des pages personnelles ayant diffusé des informations déformées et mensongères sur Vingroup ; inventé des propos concernant le président du groupe, Pham Nhât Vuong, ainsi que d’autres hauts dirigeants, sur des plateformes de réseaux sociaux telles que TikTok, Facebook et YouTube.

Les fausses informations se concentrent sur quatre thèmes principaux : la situation financière du groupe ; la qualité et l’origine de ses produits ; les questions juridiques liées à ses produits ; et les informations personnelles concernant ses dirigeants.

Selon la législation vietnamienne, ces actes violent la Loi sur la cybersécurité de 2018, le Code pénal de 2015, ainsi que les droits civils des personnes et entités concernées. Sur le plan international, la diffusion de fausses informations est également sanctionnée dans les pays respectueux de l’État de droit.

"Nous vivons dans une société civilisée, où la primauté du droit doit être respectée. Il est inacceptable de rester silencieux face à ceux qui bafouent la loi, fabriquent des mensonges, manipulent l’opinion et dénigrent la réputation et la dignité d’individus ou d’organisations. C’est pourquoi nous portons plainte et saisissons les autorités, non seulement pour défendre Vingroup, mais aussi pour défendre la vérité, pour une vie meilleure pour tous. Je suis convaincu que tous les Vietnamiens ainsi que les personnes de bonne conscience dans le monde entier soutiennent cette démarche", a affirmé Nguyên Viêt Quang, vice-président et directeur général de Vingroup.

Vingroup a collecté des preuves concrètes concernant ces actes et poursuit les procédures judiciaires conformément aux lois vietnamiennes. Vingroup travaille également avec des avocats nationaux et internationaux afin d’engager des poursuites conformément aux lois des pays concernés.

