Vingroup lance la première "communauté de retraite" de niveau international au Vietnam

Vingroup vient de lancer Vin New Horizon, première offre au Vietnam de services et de villes de retraite haut de gamme aux standards internationaux. Nouveau pilier du groupe, ce "Horizon du bonheur" vise à inspirer la "génération dorée" à vivre en santé, sereinement et utilement, en valorisant chaque instant.

Photo : BTC/CVN

Inspiré par l’image du soleil levant, Vin New Horizon est positionné comme "le symbole d’une vie heureuse pour la génération dorée”, articulé autour de six piliers : Santé - Plaisir - Bonheur - Connexion - Longévité - Sérénité. Ces piliers sont intégrés à chaque complexe urbain, d’une superficie de 20 à 50 ha, pour répondre aux besoins essentiels (logement, villégiature, santé, apprentissage, culture et loisirs) tout en insufflant une énergie positive afin que les seniors profitent pleinement des moments les plus précieux de leur vie.

Vivre en meilleure santé

Concrètement, l’horizon Santé s’appuie sur un hôpital gériatrique international 5 étoiles, doté de centres de recherche et de traitement spécialisés : cardio-neuro-vascularité régénérative ; système musculo-squelettique et métabolisme ; endocrinologie et nutrition ; santé mentale et sommeil ; prévention du vieillissement et cellules souches ; thérapies, bien-être, spa et massages de régénération… Objectif : vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Vient ensuite l’horizon Plaisir, avec un réseau d’hôtels 5 étoiles dédiés au repos, centres de thérapies et de rééducation, spa et beauty care, gastronomie thérapeutique, centre culturel et social, espaces de loisirs et de détente, ainsi que des Retreat Villas haut de gamme. Les résidents bénéficieront de services premium, tels que le conseil médical et nutritionnel approfondi, ou "Family Connect". Ils pourront également circuler au sein du réseau pour savourer les charmes de chaque saison, du Nord au Centre et au Sud.

Troisième pilier, l’horizon Bonheur : un cadre de vie où la “génération dorée » échange, s’épanouit et reste en forme au sein d’une communauté d’excellence, au cœur des villas Golden Residences. Au-delà d’un quotidien sûr et serein, connecté en urgence à l’hôpital gériatrique, Golden Residences vise aussi à préserver la valeur patrimoniale pour les générations futures.

Photo : VNA/CVN

Quatrième pilier, l’horizon Connexion : le New Horizon Center en est le cœur battant. On y cultive le sentiment d’appartenance à une communauté vivante autour de cinq axes : échanges et mise en relation ; santé et activité physique ; culture, arts et divertissement ; savoir et sagesse ; vie communautaire. L’Académie de la Sagesse en est le marqueur : une "université ouverte pour les seniors", pour promouvoir une culture d’"apprendre et contribuer toute la vie", accéder à de nouvelles connaissances, exercer sa pensée, développer ses compétences et partager des expériences précieuses. Des programmes réguliers dont Golden Festival, initiatives "vertes" et santé, actions solidaires, danses en ligne et rencontres, offriront joie, expression et dynamisme.

Cinquième pilier, l’horizon Longévité : un cadre de vie optimisé pour les aînés, avec parcs de bien-être et espaces de régénération, systèmes modernes de contrôle de la qualité de l’eau et de l’environnement, et un maillage complet de services santé-bien-être-résidentiel dans un rayon de cinq minutes, assorti d’une exploitation et d’un accompagnement au standard 5 étoiles. L’ensemble constitue un cercle de protection pour la santé et la longévité.

Enfin, l’horizon Sérénité libère l’esprit des résidents grâce à des assurances et à des fonds de retraite à vie, garantissant stabilité financière et tranquillité d’esprit au sein des New Horizon Centers.

Nouveau symbole d’une vie heureuse

S’exprimant au sujet de Vin New Horizon, nouveau symbole d’une vie heureuse, Nguyên Viêt Quang, vice-président et directeur général de Vingroup, déclare : "Le principal problème des personnes âgées, au Vietnam comme dans de nombreux pays, est l’absence d’un environnement réellement adapté pour poursuivre leur parcours de vie de manière autonome et épanouie. C’est pourquoi nous avons conçu Vin New Horizon selon le modèle le plus avantageux pour les seniors, où chacun peut choisir la formule la plus appropriée à ses besoins : venir en journée pour échanger et apprendre avant de rentrer chez soi ; séjourner ponctuellement comme un touriste ou vivre avec enfants et petits-enfants ; bénéficier de soins de santé et de thérapies spécialisées ; ou opter pour une prise en charge à vie pour les personnes isolées… Tout concourt à ouvrir un nouvel Horizon du bonheur pour la génération dorée, à élever la qualité de vie de la communauté et à promouvoir une société plus bienveillante et plus civilisée".

Selon le calendrier prévisionnel, le “nouveau symbole d’une vie heureuse - Vin New Horizon” sera déployé dans de nombreuses provinces et grandes villes du pays. Cân Gio à Hô Chi Minh-Ville accueillera le premier complexe urbain Vin New Horizon, donnant naissance à une communauté de retraite d’exception au cœur de la "ville ESG++ de rang mondial". C’est un lieu unique où les aînés profiteront d’une qualité de vie verte, écologique et intelligente parmi les meilleures au monde : sans pollution ni poussière, entouré par la biosphère forestière de l’UNESCO (75.000 ha) et l’océan Pacifique, point de départ d’un parcours de régénération hors pair. À cette qualité de vie de tout premier plan s’ajoute une dimension patrimoniale : Vinhomes Green Paradise Cân Gio est aussi un “héritage”, un actif de grande valeur, transmissible et porteur de sens pour les générations futures.

La création de Vin New Horizon marque une initiative pionnière de Vingroup dans son engagement constant "Pour une vie meilleure pour tous", fidèle à la philosophie humaniste "ne laisser personne de côté", et s’inscrit dans la droite ligne des orientations du Parti et de l’État visant à améliorer de façon globale la qualité de vie de l’ensemble de la population.

Phuong Nga/CVN