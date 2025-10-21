Scoot Airlines effectue son premier vol de Singapour à Dà Nang

Le vol TR314 de la compagnie aérienne Scoot Airlines, transportant 174 passagers en provenance de l’aéroport international de Changi (Singapour), a atterri le 20 octobre, à l’aéroport international de Dà Nang. Il s’agit du premier vol de cette compagnie à destination de la ville côtière vietnamienne.

Les passagers ont été chaleureusement accueillis lors d’une cérémonie spéciale organisée par le Département municipal de la culture, des sports et du tourisme à l’aéroport international de Dà Nang.

Photo: VNA/CVN

L’événement a été marqué par un salut d’honneur par jets d’eau, des spectacles artistiques traditionnels, la remise de fleurs et de souvenirs, ainsi que des séances photo. Les voyageurs ont exprimé leur joie et leur gratitude pour l’accueil chaleureux, amical et hospitalier réservé par la ville.

Selon Tân Van Vuong, vice-directeur du Département, la proximité géographique, les vols directs et les similitudes culturelles au sein de l’ASEAN contribuent à la hausse constante du nombre de touristes singapouriens à Dà Nang.

L’expansion des lignes aériennes directes entre Singapour et Dà Nang - désormais assurées par Singapore Airlines, Vietjet Air et Scoot Airlines - a porté la fréquence des vols à 24 par semaine, renforçant ainsi les échanges touristiques et élargissant les opportunités de coopération pour le développement du tourisme entre les deux destinations, a-t-il ajouté.

La nouvelle ligne directe de Scoot Airlines propose trois vols hebdomadaires, les lundis, jeudis et samedis, opérés en Airbus A320 d’une capacité de 180 à 186 sièges, avant de passer à une fréquence quotidienne dès janvier 2026.

Membre du groupe Singapore Airlines, Scoot Airlines exploite des vols moyen et long-courriers au départ de Singapour vers plus de 70 destinations dans 16 pays d’Asie, d’Australie, du Moyen-Orient et d’Europe, notamment vers Tokyo, Séoul, Bangkok, Sydney, Athènes et Berlin.

Au Vietnam, la compagnie dessert actuellement Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Phu Quôc et désormais Dà Nang.

VNA/CVN