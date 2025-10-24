La PVEP dépasse ses objectifs avec 2,6 millions de tonnes de pétrole exploitées en neuf mois

Dans un contexte mondial en pleine évolution, grâce à la mise en œuvre dynamique de ses solutions, la Compagnie générale d'exploration et d'exploitation pétrolière (PVEP) a renforcé sa production et a dépassé les objectifs qui lui avaient été fixés.

Photo : PVEP/CVN

Le directeur général de la PVEP, Nguyên Thiên Bao, a indiqué que la production de pétrole et de gaz de l'entreprise pour les neuf premiers mois de l'année a atteint 2,6 millions de tonnes de pétrole équivalent, dépassant de 16% l'objectif prévu.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 26.208 milliards de dôngs, soit 23% de plus que prévu, et les contributions au budget de l'État ont atteint 8.742 milliards de dôngs, soit 116% du plan. L'entreprise a également mis en œuvre efficacement des solutions de gestion de l'économie, réduisant le gaspillage, avec une valeur totale de plus de 577 milliards de dôngs. PVEP a lancé 31 projets pétroliers avec un investissement total de 12.316 milliards de dôngs.

Développement du marché étranger et nouveaux projets

La mise en œuvre réussie et l'achèvement rapide de deux projets importants, les gisements Dai Hùng Phase 3 et Kinh Ngu Trang-Kinh Ngu Trang Nam, ont démontré la capacité de gestion de l'entreprise en matière de respect des délais, de techniques et de finances. Au cours des derniers mois de l'année, l'entreprise continuera d'intensifier ses opérations et son extraction pour atteindre les objectifs de production annuels, tout en maintenant la sécurité et la stabilité des installations pétrolières, en opérant efficacement les nouveaux champs en exploitation et en finalisant la construction des gisements en cours.

Parallèlement à la poursuite de la finalisation des dossiers d’investissement, des procédures juridiques et de la mobilisation de capitaux pour une série de projets stratégiques tels que le Lot B - Ô Môn, Dại Hùng Nam, le Lot 15-1/05, le Lot 09-2/09, le Lot 16-1, etc., l’entreprise s’emploie activement à promouvoir des opportunités d’investissement et à étudier la possibilité de participer à de nouveaux projets d’exploration et d’exploitation en Indonésie ainsi que dans d’autres marchés potentiels.

"Il s’agit d’une étape importante dans la concrétisation de la stratégie de développement à l’international de l’entreprise ; la participation active à de nouveaux projets permet non seulement à l’unité d’élargir son champ d’activité, mais aussi d’affirmer le rôle de pionnier des entreprises vietnamiennes dans la chaîne de valeur mondiale de la recherche, de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz (E&P)", a indiqué la direction de PVEP.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, la Société par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son (BSR), a fabriqué, au cours des neuf derniers mois, 5,87 millions de tonnes de pétrole, selon Nguyên Viêt Thang, son directeur général. Son chiffre d’affaires a atteint plus de 105.000 milliards de dôngs, un bénéfice net supérieur à 2.000 milliards de dôngs et a contribué au budget d’État à hauteur d’environ 107.000 milliards de dôngs.

"Avec une vision stratégique, une base technologique moderne et une ambition de pionnier, l’entreprise continuera de valoriser ses atouts et de contribuer de manière significative au développement économique et social du pays", a affirmé M. Thang.

Petrovietnam maintient une croissance soutenue

Dans un contexte de fortes fluctuations du marché, notamment avec une baisse de 14% du prix du pétrole brut par rapport à la même période de l’année précédente, ce qui a eu des répercussions négatives sur les activités de l’entreprise, le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) a su maintenir une croissance soutenue grâce à une gestion flexible et à la mise en œuvre de mesures visant à stimuler la production et les affaires.

Tous les indicateurs de production ont été atteints, voire dépassés, de 3,3% à 21,2%. Plus précisément, le chiffre d’affaires total de Petrovietnam en neuf mois s’est élevé à 795.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 7% ; la contribution au budget de l’État a atteint 109.000 milliards de dôngs, dépassant de 19% l’objectif annuel.

Photo : VNA/CVN

Selon Lê Ngoc Son, directeur général de Petrovietnam, afin de contribuer à l’objectif national de croissance du Produit intérieur brut pour 2025, estimé entre 8,3% et 8,5%, l’entreprise poursuit la mise en œuvre de mesures visant à stimuler la croissance et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Celles-ci incluent notamment le renforcement de l’application des solutions scientifiques et technologiques, l’augmentation de la capacité de production des usines et installations, ainsi que la mise sur le marché de nouveaux produits et services. Par ailleurs, Petrovietnam œuvre à la création de pôles industriels énergétiques écologiques, afin de générer de nouveaux moteurs de croissance fondés sur la science et la technologie.

Parallèlement à sa stratégie de coopération en matière d’investissement, l’entreprise renforce également ses activités commerciales à l’international, considérant le développement des marchés et du commerce extérieur comme une solution clé dans la stratégie de développement de Petrovietnam, afin d’assurer les objectifs de croissance et de démontrer sa compétitivité à l’échelle mondiale.

"Le Conseil des membres du groupe a adopté une résolution thématique sur le développement des marchés et des activités internationales du groupe pour la période 2026-2030. Celle-ci vise à renforcer de manière significative la présence du Groupe sur les marchés stratégiques et cibles tels que le Moyen-Orient, l’Asie du Centre, l’Asie du Sud-Est, l’Amérique du Nord et l’Union européenne, tout en poursuivant l’expansion vers de nouveaux marchés, afin d’assurer une structure équilibrée, d’accroître la compétitivité, de développer la marque et d’affirmer la position de l’entreprise au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale", a souligné M. Son.

Hoàng Anh/CVN