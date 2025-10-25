Renforcer les passerelles de coopération entre Ninh Binh et les entreprises européennes

Dans le cadre d’un programme de promotion des investissements dans plusieurs pays de l’Union européenne, une délégation de la province de Ninh Binh, conduite par Dinh Thi Lua, vice-secrétaire permanente du Comité provincial du Parti, a effectué une visite de travail en France du 22 au 23 octobre afin de présenter le potentiel économique de sa province et de rechercher des opportunités de coopération avec des partenaires européens.

Photo : VNA/CVN

Le point fort de cette visite a été la rencontre avec le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), qui réunit actuellement plus de 750.000 entreprises, dont 90% de petites et moyennes entreprises (PME). Accueillie par Géraldine Lemblé, directrice générale adjointe du MEDEF, et en présence de l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, la délégation vietnamienne a présenté les atouts géographiques, les ressources humaines et les infrastructures de Ninh Binh, soulignant la volonté de la province d’accompagner les investisseurs "à chaque étape de leurs projets".

Les dirigeants de Ninh Binh ont également exprimé l’espoir que le MEDEF servira de passerelle entre la province vietnamienne et les entreprises françaises désireuses d’explorer des opportunités d’investissement dans des domaines prioritaires tels que la sous-traitance industrielle, l’énergie propre, la santé, l’éducation, le tourisme et la transformation numérique.

Géraldine Lemblé a souligné que, grâce à sa proximité avec les grands centres urbains, à son réseau de transport moderne et à son climat d’investissement favorable, Ninh Binh dispose d’atouts compétitifs pour attirer les investisseurs internationaux.

Poursuivant ses activités en France, la délégation a organisé le 24 octobre à Paris, en coopération avec l’Association des entrepreneurs vietnamiens en France (ABVietFrance), une conférence de promotion des investissements de la province de Ninh Binh.

Croissance verte, développement durable et gouvernance transparente

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, Dinh Thi Lua a souligné que cette rencontre constituait une étape importante pour approfondir la compréhension mutuelle et renforcer la coopération entre Ninh Binh et les entreprises françaises. Elle a mis en avant la stratégie provinciale axée sur la croissance verte, le développement durable et la gouvernance transparente.

Le président de l’ABVietFrance, Nguyên Hai Nam, a salué les efforts constants de la province pour améliorer son climat d’investissement et a assuré que la communauté d’affaires vietnamienne en France continuerait à soutenir Ninh Binh dans la recherche de partenaires potentiels.

Plusieurs entreprises françaises participantes ont exprimé leur admiration pour les réalisations socio-économiques de la province, notamment dans l’accueil des investissements directs étrangers (IDE).

Lors d’une séance de travail avec la délégation de Ninh Binh, l’ambassadeur Dinh Toan Thang a félicité la province pour son initiative de promouvoir les investissements en Europe, saluant son potentiel de développement. Il a assuré que l’ambassade continuerait à jouer le rôle de passerelle entre Ninh Binh et la communauté d’affaires française.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Dinh Thi Lua a réaffirmé que Ninh Binh souhaitait non seulement renforcer la coopération économique, mais aussi promouvoir la culture et le tourisme vietnamiens auprès du public européen.

La délégation poursuit son programme de promotion des investissements du 25 au 30 octobre aux Pays-Bas.

VNA/CVN