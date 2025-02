Essor des projets immobiliers de Vinhomes

Le 15 mars 2024, la cérémonie de lancement du super projet Vinhomes Royal Island sur l’île de Vu Yên, près de la ville de Hai Phong (Nord), a rassemblé plus de 3.000 agents immobiliers. L’atmosphère excitante de cet événement a marqué le réveil du marché immobilier après une longue période d’“hibernation”.

Au cours du premier mois, le projet a enregistré près de 2.000 ventes. Parallèlement, plus de 12.000 clients se sont inscrits pour visiter le site de ce projet.

Une destination multi-expériences

Le 30 août 2024, le Centre national des foires et des expositions, intégré au projet Vinhomes Global Gate (Hanoï), a été officiellement inauguré, jetant ainsi les bases du développement du marché des foires et expositions valant plusieurs milliards d’USD au Vietnam. Le 6 septembre 2024, des milliers d’agents immobiliers étaient présents à l’événement de lancement du projet urbain commercial de classe mondiale Vinhomes Global Gate.

“Pour préparer le projet Vinhomes Global Gate, nous avons recruté et formé une équipe d’agents immobiliers d’élite. D’autres agences immobilières concentrent également toutes leurs ressources humaines et financières car il s’agit d’un projet rare à Hanoï, ainsi que sur l’ensemble du marché, disposant d’un emplacement privilégié et d’un haut potentiel”, a informé Hoàng Viêt, directeur du marketing de la société Queen Land.

À Vinhomes Royal Island, la rue piétonne - parc Vu Yên et Vinpearl Horse Academy Vu Yên ont été inaugurés en grande pompe après deux mois et demi depuis le lancement du projet. Le soir du 1er juin 2024, l’île de Vu Yên s’est illuminée lors de la grande fête musicale Wonder Island, avec des performances explosives de la star sud-coréenne Xiumin et des célébrités vietnamiennes, attirant plus de 100.000 spectateurs.

“La clé du succès de Vinhomes réside dans le secret de la construction d’une destination multi-expériences, avec suffisamment de produits et de services pour répondre aux besoins des touristes, tout en créant un boom par des événements culturels et artistiques uniques et attirant des stars nationales et internationales célèbres”, a analysé l’économiste Nguyên Minh Phong.

Changement de la physionomie urbaine

Ocean City (Hanoï et Hung Yên) est devenue un lieu d’habitation pour plus de 70.000 personnes, tandis que Vinhomes Grand Park à Hô Chi Minh-Ville abrite plus de 60.000 habitants après cinq ans de fonctionnement.

Le nombre de projets augmente de plus en plus, les clients souhaitant profiter du standard de vie le plus élevé du marché. La confiance en Vinhomes est encore renforcée lorsque les acheteurs constatent clairement l’évolution positive et le cadre juridique des projets.

Les nouvelles destinations internationales créées par Vinhomes augmentent de plus en plus en valeur au fil du temps, apportant de grands avantages aux habitants et aux investisseurs. La preuve la plus convaincante en est l’augmentation impressionnante des prix et le record de liquidité des projets Vinhomes ces derniers temps.

Depuis 2018, Vinhomes Riverside (Hanoï) a maintenu une croissance des prix allant jusqu’à 70% par an, et Vinhomes Imperia (Hai Phong) a haussé de 50% par an. D’autres projets à faible hauteur ont également vu leurs prix d’augmenter en moyenne de plus de 10% par an.

Les projets de grande hauteur conservent toujours leur attraction sur le marché, comme en témoigne le nombre record de réservations dès leur lancement, après seulement un à trois jours, pour des projets comme The Canopy Residences (Vinhomes Smart City), The London, The Beverly (Vinhomes Ocean Park 1), The Opus One (Vinhomes Grand Park)…

“Les projets développés par Vinhomes montrent l’envergure, la capacité et le prestige de l’investisseur”, a souligné Bùi Van Doanh, directeur de l’Institut de recherche immobilière du Vietnam.

La valeur des projets immobiliers a augmenté de manière durable grâce au fait que l’investisseur se concentre non seulement sur la création de grandes cités résidentielles modernes et synchrones avec des stratégies uniques pour attirer les habitants et les touristes, mais aussi sur la promotion des infrastructures environnantes. Par exemple, à Hanoï, Vingroup a investi dans la construction d’une route surélevée le long du périphérique N°2, contribuant à accroître la connectivité des zones urbaines de Vinhomes Times City et de Vinhomes Royal City, tout en réduisant la pression du trafic sur cette ligne.

Cet investisseur accélère également l’avancement de l’édification du pont Hoàng Gia, reliant Vinhomes Royal Island au centre-ville de Hai Phong, dont l’achèvement est prévu en août 2025. Il s’engage également à terminer le Centre national des foires et des expositions en juillet 2025 et à participer à la construction du pont Tu Liên, dont l’édification devrait commencer au 3e trimestre 2025.

Les projets clés combinés aux grandes cités résidentielles de Vinhomes contribuent non seulement à changer la physionomie urbaine, favorisant la croissance économique des localités, mais aussi à devenir une force motrice pour aider le marché immobilier à surmonter ses périodes les plus difficiles.

Le marché immobilier commence à s’accélérer avec l’entrée en vigueur des nouvelles lois sur le foncier, le logement et l’immobilier depuis le 1er août 2024. Vinhomes contribuera à créer un moteur pour que le marché immobilier de l’année 2025 reparte à la hausse.

