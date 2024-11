VinBigdata atteint le Top 10 mondial de la technologie de reconnaissance faciale

>> Nouveau Centre national des expositions à Hanoï

>> Vingroup atteint un bénéfice record au troisième trimestre

C'est la première fois qu'une entreprise vietnamienne est présente dans le prestigieux Top 10 de cette catégorie, affirmant sa capacité à être autonome grâce à la qualité de classe mondiale de la technologie vietnamienne.

Pour atteindre ces résultats exceptionnels, VinBigdata a dépassé 144/153 solutions de reconnaissance faciale dans le monde dans une catégorie du test d'identification FRTE 1:N (comparaison et recherche d'un visage spécifique dans une base de données d'images avec diverses couleurs de peau et ethnies), rivalisant avec de grands noms comme Canon (Japon) ou CloudWalk (Chine). Au final, VinBigdata est entré dans le Top 10 de l'une des catégories les plus difficiles du classement - Mugshot Webcam (reconnaissance des visages à partir de photos prises avec des appareils électroniques, mauvaise qualité des photos, photos floues…).

Non seulement il s'agit du programme d'évaluation rigoureux le plus important au monde, mais FRTE 1:N Identification est également considéré comme la « référence absolue » pour évaluer l'exactitude et les performances de la technologie de reconnaissance faciale. Actuellement, VinBigdata figure en tête des entreprises technologiques vietnamiennes dans ce classement.

Dr. Nguyên Quy Ha, Directeur du département de technologie d'analyse d'images chez VinBigdata (Vingroup) a déclaré : "Nous sommes très fiers d'être reconnus par le NIST avec un classement international élevé. Le département technologique de base a passé 6 mois à rechercher, améliorer et optimiser constamment des facteurs tels que la précision, la vitesse de reconnaissance, ainsi que la capacité de recherche rapide dans une énorme base de données de près de 200 millions d'images, avec toutes les ethnies du monde."

Outre le NIST, en mai dernier, le produit d'application de technologie de reconnaissance faciale de VinBigdata a également reçu un certificat mondial d'iBeta (membre de l'association FIDO - World Online Authentication Alliance) pour sa capacité de reconnaissance de personnes réelles, détectant la fraude à l'identité avec un taux d'erreur extrêmement impressionnant de 0%.

Actuellement, la technologie de reconnaissance faciale a été intégrée dans de nombreux produits de VinBigdata, aidant à résoudre les problèmes de contrôle d'accès, de gestion du temps et des ressources humaines, d'identification électronique des clients (eKYC), de surveillance et de gestion des commandes…

Les solutions d'application de technologie de reconnaissance faciale sont déployées par VinBigdata dans une série d'entreprises de Vingroup telles que VinFast, Vinhomes, Vinpearl, Vinmec, Xanh SM...

Par ailleurs, la technologie de reconnaissance faciale est et sera également déployée par VinBigdata dans un certain nombre d'unités dans des domaines tels que le transport urbain intelligent (sécurité et suivi des ordres et gestion des infractions au code de la route), la banque - finance - assurance...

Avec son autonomie technologique et l'obtention de prestigieux certificats internationaux, VinBigdata s'efforce de prouver que la technologie de base vietnamienne pure est tout à fait capable d'être à égalité avec les produits technologiques mondiaux. L'événement constitue une base solide permettant à VinBigdata de développer et de perfectionner l'écosystème de produits d'IA "made in Vietnam" d'une qualité exceptionnelle.

VinBigdata est un pionnier dans la fourniture de solutions d'intelligence artificielle (IA) basées sur des plateformes big data (Big Data), avec des produits exceptionnels tels que Virtual Assistant ViVi, ViGPT, ViChat, ViVoice, Vizone, ViFi... La reconnaissance faciale est l'une des technologies de base exceptionnelles recherchées et développées par VinBigdata depuis les premiers jours de sa création, et est actuellement appliquée dans de nombreuses solutions, prenant activement en charge la gestion de la sécurité et de l'optimisation des es opérations commerciales et améliorant l'expérience utilisateur.

Texte et photos : Minh Thu/CVN