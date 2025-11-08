Foire d’automne 2025, vitrine éclatante de la culture vietnamienne

La 1 re Foire d’automne a dévoilé, du 25 octobre au 4 novembre, un espace de plus de 10.000 m² consacré aux industries culturelles. Entre traditions, innovations numériques et spectacles vivants, l’événement promouvait l’identité vietnamienne et son rayonnement international.

Photo : Thuy Hà - VNA/CVN

La 1re Foire d’automne 2025, qui s’est déroulée au Centre national des expositions à Dông Anh, en périphérie de Hanoï, s’imposait comme un événement culturel et économique majeur. Organisé sous le patronage des ministères de l’Industrie et du Commerce, de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que du Comité populaire de Hanoï, ce rendez-vous d’envergure nationale offrait une vitrine inédite à la richesse et à la créativité vietnamiennes.

L’espace central, la zone “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” (Quintessence de la culture vietnamienne), regroupait les industries culturelles les plus importantes du pays. Véritable mosaïque haute en couleur, elle présente un panorama complet alliant tradition et innovation, contribuant ainsi à diffuser l’image d’un Vietnam moderne, créatif et profondément enraciné dans son patrimoine.

Photo : Thuy Hà/CVN

Expérience immersive

Cette vaste zone témoignait d’une importance stratégique pour le développement socio-économique du pays, notamment en valorisant la culture comme levier majeur. Elle rassemblait des secteurs variés : des logiciels et jeux vidéo, porteurs d’un potentiel considérable dans l’économie numérique, à l’artisanat traditionnel, où s’exprime la finesse du savoir-faire vietnamien. Le design et la mode, mêlant habilement éléments traditionnels et contem-porains, ont côtoyé les arts du spectacle en pleine évolution, mêlant habilement techniques ancestrales et technologies modernes pour séduire un public large.

Le cinéma vietnamien se distingue par ses productions reconnues, tant sur le plan national qu’international, qui transmettent des messages humanistes et des valeurs culturelles fortes. Parallèlement, le tourisme culturel, qui fait le pont entre héritage et modernité, s’affirme comme un moteur clé de promotion à l’international.

Les visiteurs ont pu plonger dans les coulisses du cinéma local, assister à des projections dans un cadre moderne, participer à une fête du livre animé par des rencontres avec des auteurs et des séances de dédicaces, ou encore découvrir les multiples facettes des arts vivants et traditionnels à travers expositions et spectacles.

Photo : Thuy Hà/CVN

Le stand de l’édition a offert une véritable fête du livre, où les visiteurs ont rencontré des auteurs, échangé avec eux et assisté à des dédicaces, tout en explorant les nouveautés dans une ambiance conviviale autour du café littéraire.

Parmi les habitués, Nguyên Thi Thanh Ngân, originaire de Hà Dông, Hanoï, a salué la richesse de ce stand. “Fidèle à l’esprit d’une foire, l’événement propose une diversité étonnante : des vêtements aux objets artisanaux, sans oublier les livres et fournitures scolaires. Mais c’est le secteur du livre qui m’a le plus marquée, car j’y ai découvert de nombreuses œuvres passionnantes et j’ai pu prendre tout le temps nécessaire pour choisir”, raconte-t-elle.

Le secteur sportif n’était pas en reste avec des démonstrations d’arts martiaux vietnamiens et des danses élégantes, qui ont renforcé la dimension vivante et dynamique de la foire. Le stand dédié à l’artisanat, à la mode et aux beaux-arts a également mis en avant la créativité et la minutie des artisans vietnamiens.

Vision stratégique

Photo : Thuy Hà/CVN

Les stands touristiques ont invité, quant à eux, visiteurs et professionnels à découvrir les trésors du pays via des offres promotionnelles attractives, favorisant la coopération entre régions, associations et entreprises du secteur.

Au-delà de son rôle festif, la foire traduit une ambition politique claire : positionner la culture comme moteur du développement économique. Le gouvernement vietnamien s’est fixé comme objectif qu’en 2030, les industries culturelles représentent environ 7% du Produit intérieur brut, avec des perspectives très encourageantes dans des secteurs clés tels que le cinéma, les arts du spectacle, la publicité et surtout le tourisme culturel, qui pourrait représenter jusqu’à 20% des revenus touristiques nationaux.

Selon le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, la foire a créé une plateforme dynamique qui met en relation culture et commerce et favorise le développement de produits. “Les entreprises et les particuliers participant à la foire ont non seulement l’opportunité de faire leurs achats, mais aussi de vivre des expériences culturelles et artistiques enrichissantes. La participation des industries culturelles vietnamiennes contribuerait à stimuler la consommation intérieure tout en promouvant les valeurs et l’essence même de la culture vietnamienne sur les marchés national et international”.

Ce rendez-vous témoigne de la vitalité culturelle du Vietnam et de sa capacité à conjuguer tradition et innovation pour affirmer son rayonnement mondial. La 1re Foire d’automne 2025 a ainsi offert une expérience riche, permettant aux visiteurs de s’immerger dans un univers où authenticité et modernité cohabitent harmonieusement.

Thuy Hà/CVN