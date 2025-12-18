Tatler distingue la Docteure Nguyên Thi Phuong Thao dans la liste des "Personnalités influentes"

Le 17 décembre, la Docteure Nguyên Thi Phuong Thao, présidente du conseil d’administration de Vietjet, a été distinguée par Tatler en figurant dans la liste des “Personnalités influentes 2025'', un classement prestigieux réunissant des figures de premier plan qui façonnent les tendances et diffusent des valeurs positives en Asie.

Selon Tatler, la Docteure Nguyên Thi Phuong Thao est reconnue pour son impact novateur, durable et transfrontalier, non seulement dans le domaine des affaires, mais aussi dans l’éducation, l’innovation et les initiatives sociales au service de l’humain. Son influence est jugée concrète, marquée par son époque et porteuse de valeur à long terme pour le Vietnam, la région et la communauté internationale.

Il s’agit de la deuxième année consécutive (2024-2025) où elle figure dans la liste des "Personnalités influentes" de Tatler. Auparavant, dès 2019, elle était la seule entrepreneure vietnamienne à être honorée dans la liste des 110 personnalités les plus influentes d’Asie dans le domaine de la philanthropie établie par Tatler.

Lors de la cérémonie de distinction tenue le 17 décembre 2025 au soir à Hô Chi Minh-Ville, Hô Ngoc Yên Phuong, directrice financière adjointe de Vietjet, a représenté la Docteure Nguyên Thi Phuong Thao.

Fondatrice et dirigeante de la plus grande compagnie aérienne privée du Vietnam, Nguyên Thi Phuong Thao est reconnue comme une figure emblématique du leadership féminin moderne - déterminée, visionnaire et profondément humaniste. Sous son impulsion, Vietjet est passée d’une compagnie aérienne de nouvelle génération à une marque aérienne mondiale dynamique, dotée d’un vaste réseau en Asie-Pacifique, contribuant à rapprocher les peuples, les économies et les cultures.

Parallèlement à ses succès économiques, elle poursuit avec constance des initiatives en faveur de l’éducation, de l’innovation, de l’autonomisation des femmes, du soutien aux communautés vulnérables et du développement durable. Pour elle, la croissance ne se mesure pas uniquement par la taille ou le profit, mais aussi par les valeurs humaines semées et diffusées au sein de la société.

Première femme milliardaire autodidacte d’Asie du Sud-Est, Nguyên Thi Phuong Thao a été honorée dans le Top 50 des leaders mondiaux emblématiques de Bloomberg, le Top 100 des femmes les plus puissantes au monde de Forbes, ainsi que parmi les 100 personnalités qui transforment l’économie asiatique selon Business Insider Australia. Elle a également reçu de l’État français la Légion d’honneur, la plus haute distinction décernée à des personnalités ayant apporté des contributions exceptionnelles à l’échelle mondiale.

Le classement "Personnalités influentes" de Tatler est une plateforme annuelle qui distingue des figures remarquables dans les domaines des affaires, de la culture, de l’innovation et de l’impact social en Asie. L’édition 2025 réunit environ 700 personnalités issues de sept pays et territoires, incarnant des voix inspirantes et fédératrices de la région.

Minh Thu/CVN