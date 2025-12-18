Voyager à prix ultra-économique avec Vietjet

L’effervescence touristique de fin d’année monte d’un cran avec Vietjet, qui lance une campagne exceptionnelle mettant en vente des millions de billets à des réductions pouvant atteindre 100% pendant trois jours d’or.

Photo : Vietjet/CVN

Une occasion idéale de voyager à travers le Vietnam et à l’international, de "se remercier soi-même avec un voyage dans les nuages", à un coût ultra-économique, pour accueillir la nouvelle année 2026.

Concrètement, de 00h00 le 17 décembre 2025 à 23h00 le 19 décembre 2025 (UTC+7), les passagers réservant des billets Eco et saisissant le code promotionnel BIGTHANKS sur le site www.vietjetair.com ou via l’application mobile Vietjet Air pourront bénéficier de réductions allant jusqu’à 100% (hors taxes et frais).

L’offre s’applique à l’ensemble du réseau de vols domestiques et internationaux de Vietjet, pour des périodes de voyage comprises entre le 5 janvier 2026 et le 31 décembre 2026.

Par ailleurs, à l’occasion du livestream spécial Noël "Once Upon a Flight", diffusé à 19h00 le 24 décembre 2025 sur la page Facebook et la chaîne TikTok officielles de Vietjet, les passagers auront la chance de recevoir des e-vouchers offrant jusqu’à 30% de réduction, de participer à des mini-jeux interactifs et de gagner des cadeaux exclusifs de Vietjet et de nombreuses grandes marques partenaires.

Voyager avec Vietjet, c’est aussi profiter d’une expérience culinaire à bord avec des plats chauds, frais et typiquement vietnamiens, tels que le phở Thìn, le bánh mì ou le café au lait glacé, ainsi que des spécialités internationales, servis par un équipage professionnel et attentionné à bord d’appareils modernes et économes en carburant.

Enfin, le programme de fidélité Vietjet SkyJoy permet aux passagers de participer à des tirages au sort, d’accumuler des points et de les échanger contre des cadeaux de Vietjet et de plus de 250 marques prestigieuses dans les domaines du voyage, de la gastronomie et du shopping.

Minh Thu/CVN