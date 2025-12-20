Vingroup donne le coup d'envoi à 11 projets d'envergure nationale

Le 19 décembre, le premier conglomérat privé du Vietnam, Vingroup, a lancé simultanément onze projets d'envergure répartis sur l'ensemble du territoire, confirmant son rôle moteur dans le développement économique du pays.

Les onze projets d’envergure nationale de Vingroup incluent : le quartier urbain sportif olympique de Hanoï, dont le point d’orgue sera le stade Trông Dông ; les mégapoles Ha Long Xanh et Cam Ranh ; un programme de logements sociaux à Hung Yên ; le quartier urbain P. Sông Tri à Hà Tinh ; le centre commercial Vincom Plaza Vinh à Nghê An ; le parc public de Tuân Châu à Quang Ninh ; la ligne ferroviaire à grande vitesse Bên Thành - Cân Gio ; deux centrales éoliennes ; et l’usine sidérurgique VinMetal à Vung Áng.

Parmi ces grands travaux, celui qui a suscité le plus d’attention est le projet du quartier urbain sportif olympique de Hanoï, dont la cérémonie de lancement s’est tenue en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, du secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, Nguyên Duy Ngoc, ainsi que de nombreux dirigeants du Parti, de l’État, des ministères, des organes centraux et de la capitale.

Ce projet d’envergure s’étend sur plus de 9.171 ha, pour un investissement total estimé à 925.000 milliards de dôngs. Il établit un record en tant que plus vaste projet urbain jamais réalisé au Vietnam, couvrant le territoire de onze communes. Au cœur du complexe sportif, le stade Trông Dông se distingue comme un ouvrage de niveau national.

Toujours dans le domaine du développement urbain, Vingroup et Vinhomes ont lancé le projet intégré de Ha Long Xanh, situé dans le quartier de Hà An à Quang Ninh (Nord), sur une superficie de plus de 4.100 ha. Les premières composantes devraient entrer en exploitation dès 2028. Dans la continuité de cette mégapole côtière, un consortium réunissant Vinhomes, la Société d’investissement Cam Ranh et VinES Energy Solutions, a également initié un projet de quartier urbain en bord de baie de Cam Ranh, couvrant plus de 1.254 ha. À Hà Tĩnh (Centre), un autre projet de quartier urbain, P. Sông Trí, a été lancé sur 84,12 ha. Dans le segment du logement social, Vingroup développe un programme dans le quartier de Phô Hiên, province de Hung Yên (Nord), d’une superficie de 31,1 ha, comprenant 25 immeubles d’habitation, avec une livraison prévue en 2027.

Le même jour, dans la province de Nghê An (Centre), le centre commercial Vincom Plaza Vinh a officiellement ouvert ses portes, portant à 90 le nombre d’implantations Vincom à l’échelle nationale. Érigé sur l’avenue Quang Trung, il propose plus de 25.000 m² de surface commerciale, intégrée au socle d’un hôtel cinq étoiles de 37 étages.

Dans le domaine des infrastructures, Vingroup a officiellement lancé le projet de parc public de Tuân Châu, implanté dans les quartiers de Tuân Châu et Viêt Hung, province de Quang Ninh. Ce méga‑parc écologique, culturel et sportif s’étendra sur plus de 626 ha, devenant le plus vaste du pays. Sa mise en service est prévue pour 2028.

Dans le Sud, au sein de la mégapole Vinhomes Green Paradise Cân Gio, à Hô Chi Minh‑Ville, s’est tenue la cérémonie de lancement du projet de ligne ferroviaire Bên Thành - Cân Gio, appelée à devenir la première ligne à grande vitesse du Vietnam.

Dans le secteur des énergies vertes, VinEnergo Energy a lancé deux projets majeurs : les centrales éoliennes Eco Wind Kỳ Anh et Kỳ Anh. Parallèlement, à Vung Áng, Vingroup a donné le coup d’envoi de la construction de l’usine sidérurgique VinMetal, dont la capacité initiale atteindra 5 à 6 millions de tonnes par an. À l’issue des trois phases, la production totale devrait culminer à 20 millions de tonnes par an. La mise en exploitation est prévue pour 2027.

Texte et photos : Minh Thu/CVN