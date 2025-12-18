VinSpeed choisit la technologie de pointe de Siemens pour ses projets de trains à grande vitesse

La Société par actions d’investissement et de développement de la ligne ferroviaire à grande vitesse VinSpeed, relevant du groupe Vingroup, a signé le 17 décembre à Hanoï un accord de transfert de technologie avec le géant allemand Siemens Mobility GmbH.

Photo : CTV/CVN

Le protocole d’accord porte sur la fourniture de solutions intégrées destinées au développement du chemin de fer à grande vitesse national. Conformément aux termes du partenariat, Siemens Mobility sera chargé de la conception, de la fourniture et de l’intégration des rames, ainsi que des systèmes ferroviaires critiques, notamment la signalisation, les télécommunications et l’alimentation électrique. L’accord comprend également un volet maintenance et un transfert de technologie approfondi en faveur des futurs projets de VinSpeed.

L’accord-cadre vise en priorité l’équipement de deux lignes stratégiques : Hanoï - Quang Ninh et Bên Thanh - Cân Gio. Pour ces projets, Siemens Mobility déploiera le Velaro Novo, sa dernière génération de trains à grande vitesse. Ce modèle à motorisation répartie (EMU), capable d’atteindre une vitesse commerciale de 350 km/h, se distingue par une efficacité énergétique accrue, avec une consommation électrique réduite d’environ 30 % par rapport aux générations précédentes.

Pham Thiêu Hoa, directeur général de VinSpeed, a qualifié cette coopération de jalon stratégique majeur dans la feuille de route de l’entreprise. "L’alliance entre nos deux entités constitue une base solide pour concrétiser des lignes ferroviaires à grande vitesse conformes aux normes internationales, contribuant au développement socio-économique et à l’amélioration de la qualité de vie des Vietnamiens", a-t-il déclaré.

De son côté, Michael Peter, président-directeur général de Siemens Mobility GmbH, a souligné le caractère transformationnel de ce projet clé en main. Selon lui, l’introduction de ces technologies de pointe est appelée à transformer les habitudes de mobilité de millions de personnes, tout en stimulant durablement la croissance industrielle et touristique.

En tant que pilier infrastructurel de Vingroup, VinSpeed réaffirme par cet accord son ambition de devenir un acteur moteur de la modernisation des transports et de façonner l’avenir de l’industrie ferroviaire vietnamienne.

En mai dernier, VinSpeed a proposé d’investir dans le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord - Sud, avec un capital estimé à 1.562.000 milliards de dôngs (environ 61,35 milliards de dollars), hors coûts liés aux indemnisations, à la relocalisation et à la réinstallation dans le cadre du défrichement foncier.

Cette proposition s’inscrit dans la mise en œuvre concrète de la Résolution N°57 sur la promotion de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, ainsi que de la Résolution N°68 du Parti et de l’État sur le développement de l’économie privée.

L’achèvement du projet est prévu à l’horizon 2035. Il vise à jeter les bases d’une industrie ferroviaire moderne au Vietnam, à stimuler le développement économique régional et à positionner le pays sur la voie d’un essor structurel majeur.

VNA/CVN