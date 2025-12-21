Le Festival d’entrepreneuriat 2025 met à l’honneur les meilleurs projets

Le Programme national de développement des projets d’entrepreneuriat (Festival d’entrepreneuriat 2025) s’est tenu samedi 20 décembre à Hanoï, en présence des décideurs politiques, des entrepreneurs, des représentants d’universités et d’écoles supérieures, des investisseurs et des acteurs de l’innovation afin de mettre à l’honneur les projets d’entrepreneuriat les plus remarquables de l’année.

L’événement était co-organisé par le magazine Diên dàn Doanh nghiêp (Business Forum) de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et le Conseil consultatif national de l’entrepreneuriat et de l’innovation (VSMA).

Lors de la cérémonie de remise des prix, le premier prix a été décerné à BioWraps, qui transforme les écorces d’orange en une solution d’emballage biosourcée et durable. Deux deuxièmes prix ont été attribués à BIOQ, qui produit des cosmétiques véganes à partir d’écorces de fruit du dragon, et à la tisane Sammax. Enfin, trois troisièmes prix ont été décernés à Lang Muop (Loofah Village) ; à CheckNow – une solution d’optimisation de la gestion en temps réel ; et à la production, à la transformation et à la commercialisation de champignons comestibles et médicinaux sous toitures solaires.

Le Festival d’entrepreneuriat 2025 a constitué le plus grand événement annuel résumant un programme d’accompagnement des startups d’un an. Parmi les activités clés figuraient des dialogues politiques sur les mécanismes de promotion des fonds de capital-risque, l’annonce et la remise des prix aux projets les plus remarquables de 2025, et le lancement du Programme national d’entrepreneuriat 2026.

Il a également servi de plateforme pour présenter et mettre en relation les startups avec des entrepreneurs, des investisseurs, des coachs et des mentors. Des partenaires internationaux tels que GITEX, le Global Entrepreneurship Network (GEN) Indo-Pacific, GEN Singapour et Thaïlande, et un partenaire italien pour l’innovation ont participé à l’événement. Des activités parallèles comprenaient des expositions de produits par les start-up, des séances de réseautage avec des mentors et des investisseurs, et des rencontres avec des organismes de promotion et de soutien aux start-up.

Cette édition a mis en lumière la forte croissance des startups issues de régions reculées et défavorisées. La province de Son La a atteint la finale pour la première fois, tandis que Bac Ninh a décroché sa place après des années d’efforts soutenus. En 2025, grâce au soutien actif du comité d’organisation, des projets tels que Green Choice (produits à base de durian) et GreenTech ont non seulement rencontré un vif succès au niveau national, mais ont également acquis une reconnaissance internationale, remportant des prix prestigieux à Singapour et à Dubaï et s’ouvrant ainsi des opportunités de réseautage au Japon.

Transformation de l’écosystème des startups

Vu Thanh Thang, directeur de l’IA chez SCS Cyber Security JSC et membre du jury, a déclaré que les 20 meilleurs projets demi-finalistes et finalistes ont démontré une grande faisabilité et se répartissent en deux groupes distincts. Le premier regroupe les bioproduits écologiques répondant aux enjeux environnementaux, tels que BioWraps et EchoBags. Le second groupe comprend des projets technologiques dans les domaines de la santé et de l’éducation, caractérisés par un haut niveau d’innovation, comme Health Hub, qui a été particulièrement apprécié pour sa valeur technologique et sociale.

Les produits locaux comme le thé Trà Lam Tà Xùa et le Làng Muop ont également été salués pour leur forte identité régionale, même si certains projets nécessitent encore d’affiner leurs composantes technologiques, a-t-il noté.

Lors de l’ouverture de l’événement, Bui Trung Nghia, vice-président de la VCCI, a déclaré que 2025 marquerait une transformation majeure de l’écosystème des startups vietnamiennes. Malgré les fluctuations mondiales du capital-risque, le Vietnam est resté un acteur dynamique en Asie du Sud-Est, se classant troisième dans la région tant en volume de transactions qu’en valeur totale des investissements, derrière Singapour et l’Indonésie.

Le Vietnam compte actuellement près de 4.000 start-up innovantes et deux nouvelles licornes technologiques, confirmant ainsi son ambition de devenir une nation d’entrepreneuriat axé sur l’innovation.

