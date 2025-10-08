Le Premier ministre appelle à des mesures décisives pour stabiliser le marché immobilier

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 7 octobre la dépêche officielle N°190 demandant aux ministres, chefs des organes gouvernementaux et présidents des comités populaires municipaux et provinciaux au niveau central d’appliquer de manière énergique les solutions visant à accroître l’offre, à réduire les prix du logement et de l’immobilier, et à garantir le droit au logement des citoyens, en vue d’un marché stable, sain et durable.

>> Les capitaux étrangers affluent vers l'immobilier via les fusions-acquisitions

>> Le marché du crédit immobilier sous la menace de l'incertitude économique

>> Pour développer le logement social et stabiliser le marché immobilier

Photo : VNA/CVN

Au cours de la période récente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour lever les obstacles, accélérer la mise en œuvre des projets immobiliers et stabiliser le marché. Cependant, dans plusieurs régions, les prix de l’immobilier et du logement continuent d’augmenter fortement, dépassant de loin la capacité financière de la population. Cette situation s’explique notamment par le manque d’informations sur le marché, la spéculation, la création de prix artificiels et la pénurie de logements commerciaux abordables, alors que le nombre de logements sociaux en construction demeure insuffisant pour répondre à la demande.

Afin de remédier à ces déséquilibres, le chef du gouvernement a exigé que les ministères, secteurs et localités accélèrent la finalisation du cadre juridique et institutionnel relatif au logement, au foncier, à l’investissement, à la construction, au crédit et à la fiscalité, en assurant la cohérence et la synchronisation. Il a également ordonné la simplification maximale des procédures administratives, un renforcement de la décentralisation et la révision des règlements sur les droits d’utilisation du sol pour éviter que ces coûts ne contribuent à la flambée des prix du logement et des terrains.

Le Premier ministre a souligné la nécessité d’élaborer rapidement des mécanismes innovants et ouverts pour attirer les ressources vers un marché immobilier transparent et équilibré, notamment dans les segments destinés aux personnes à revenus moyens. Les localités sont invitées à accélérer le développement du logement social afin de dépasser l’objectif de 100.000 logements sociaux d’ici 2025. En parallèle, le gouvernement insiste sur le renforcement de la supervision du marché, la prévention des manipulations et de la spéculation, pour garantir un développement sain et durable du secteur.

Renforcer le cadre juridique et le contrôle des prix

Le Premier ministre a confié au ministère de la Construction la mission de réviser et de compléter les textes réglementaires sur le logement, l’immobilier, l’aménagement urbain et rural et la construction, afin d’éliminer les obstacles existants. Le ministère devra proposer des mesures de contrôle des prix équilibrées, respectant les lois du marché tout en garantissant la régulation de l’État et le droit au logement de la population.

Le ministère de la Construction est également chargé d’élaborer des politiques de location et de location-vente à l’intention des personnes à faibles revenus ; de présenter les résultats des cinq groupes de travail chargés d’identifier et de résoudre les difficultés des projets immobiliers, notamment des projets de logements sociaux. D’ici la fin octobre 2025, il devra soumettre au gouvernement un projet pilote de Centre d’échanges immobiliers et fonciers géré par l’État, afin d’accroître la transparence et l’efficacité de la gestion publique.

En outre, le ministère est prié d’orienter les localités dans la mise à jour et la publication des prix des matériaux de construction et des indices de coûts, pour garantir qu’ils reflètent fidèlement la réalité du marché, tout en luttant contre la spéculation et la rétention de stocks.

Achever les politiques fiscales, foncières et de crédit

Le ministère des Finances doit présenter avant le 15 octobre 2025 un rapport sur la politique fiscale applicable à l’immobilier, et coopérer avec le ministère de la Construction et les organes concernés afin d’accélérer la numérisation des procédures de transaction, d’enregistrement foncier et de fiscalité.

Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement est chargé de finaliser les règlements relatifs à l’aménagement et à la planification de l’utilisation des terres, à l’attribution, à la location et à l’évaluation des terrains, pour lever les obstacles et garantir une meilleure adéquation entre la valeur foncière et le revenu réel de la population. Il devra également achever la base de données nationale sur le foncier, connectée à celle de la population et à d’autres bases sectorielles, afin d’améliorer la gestion publique et les services en ligne.

Parallèlement, les ministères de la Défense et de la Police devront collaborer avec les localités pour construire des logements destinés aux forces armées, conformément aux objectifs fixés à l’horizon 2030.

De son côté, la Banque d’État du Vietnam doit conduire une politique monétaire souple et efficace, orientant le crédit vers les secteurs prioritaires, dont les projets de logements sociaux, de logements ouvriers et de logements commerciaux à prix abordable. Elle devra renforcer l’examen des projets présentant des signes de spéculation ou de prix gonflés, tout en incitant les banques commerciales à réduire leurs coûts et les taux d’intérêt.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a également demandé une mise en œuvre accélérée du programme de crédit de 120.000 milliards de dôngs destiné aux logements sociaux et ouvriers, ainsi que des prêts préférentiels pour les jeunes de moins de 35 ans achetant un logement pour la première fois, avec des taux et échéances adaptés.

Les localités appelées à agir pour accroître l’offre

Les comités populaires provinciaux et municipaux doivent concentrer leurs efforts sur la réalisation des projets de logements sociaux conformément aux objectifs fixés. Ils sont invités à réserver au moins 20% du foncier résidentiel des projets commerciaux et des zones urbaines au développement de logements sociaux, et à concevoir des modèles adaptés aux conditions locales.

Les grandes métropoles et les pôles industriels majeurs - Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Dà Nang, Huê, Cân Tho - sont encouragés à prioriser le foncier planifié pour les projets de logements sociaux et abordables, tout en simplifiant les procédures administratives et en allouant suffisamment de personnel pour éviter tout blocage.

Enfin, les localités doivent rendre publiques les informations sur la planification et les projets immobiliers, et renforcer la surveillance des activités de courtage pour prévenir la diffusion de rumeurs et de fausses informations susceptibles de déstabiliser le marché.

En donnant ces instructions, le Premier ministre Pham Minh Chinh entend accroître significativement l’offre de logements, surtout dans les segments sociaux et abordables, réduire la pression sur les prix, lutter contre la spéculation et stabiliser durablement le marché immobilier, contribuant ainsi à l’amélioration du niveau de vie et au développement socio-économique du pays.

VNA/CVN