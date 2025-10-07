Deuxième rotor de turbine installé dans la centrale hydroélectrique agrandie de Hoà Binh

Le rotor de la deuxième turbine du projet d’extension de la centrale hydroélectrique de Hoà Binh, dans la province de Phu Tho (Nord), a été installé avec succès, marquant ainsi l’achèvement de l’installation du rotor pour l’ensemble du projet.

>> Une étape clé franchie dans l’agrandissement de la Centrale hydroélectrique de Hoa Binh

Photo : VNA/CVN

La première turbine avait été installée et raccordée au réseau électrique national le 19 août. Chaque rotor - élément rotatif du générateur et élément clé du système de production d’électricité - pèse environ 585 tonnes.

L’installation réussie du deuxième rotor marque une étape cruciale, ouvrant la voie aux prochaines étapes d’assemblage électromécanique, de tests et d’exploitation. La production d’électricité de la deuxième turbine est prévue pour novembre et l’achèvement du projet d’ici la fin de l’année.

Le projet d’extension de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh est un projet d’importance nationale approuvé par le Premier ministre en vertu de la décision N°389/QD-TTg du 10 avril 2018.

Il bénéficie d’un investissement du groupe Électricité du Vietnam (EVN) et est géré par le Comité de gestion des projets énergétiques N°1.

Le projet comprend deux turbines supplémentaires d’une capacité totale de 480 MW, qui devraient produire environ 490 millions de kWh par an. L’investissement total dépasse 9.200 milliards de dôngs (plus de 350 millions de dollars).

Visant à accroître la production d’électricité de pointe, à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire les coûts d’exploitation et de maintenance, le projet progresse régulièrement vers son objectif de production d’électricité d’ici 2025, une année particulièrement importante pour le secteur de l’énergie et le pays.

VNA/CVN