VinFast lance trois nouveaux modèles de motos électriques à deux batteries

Le 10 septembre, VinFast a dévoilé trois nouveaux modèles de motos électriques : Vero X, Feliz et Feliz Lite, tous dotés de deux batteries, dont une amovible. Cette configuration permet d’augmenter l’autonomie et d’offrir davantage de flexibilité aux utilisateurs.

Photo : VNA/CVN

Chaque véhicule est équipé d’une batterie fixe de 2,4 kWh placée sous le plancher et d’une batterie amovible logée dans le coffre, ce qui permet de doubler l’autonomie de 134 km à 262 km. La batterie amovible, vendue 5 millions de dôngs, peut être rechargée séparément.

Avec ces modèles, ainsi qu’avec les Evo Grand et Evo Grand Lite, VinFast complète sa gamme de motos électriques à double batterie, contribuant ainsi à faciliter la transition vers une mobilité plus verte.

Positionné dans le segment semi-haut de gamme, le Vero X se distingue par un design moderne, un écran TFT, une clé intelligente et un moteur de 2.250 W, atteignant une vitesse maximale de 70 km/h. Il est proposé au prix de 34,9 millions de dôngs et sera disponible à partir de septembre.

Les modèles Feliz et Feliz Lite, plus abordables, s’adressent respectivement aux utilisateurs recherchant de bonnes performances (70 km/h) et aux jeunes ou personnes sans permis (48 km/h). Tous deux intègrent un moteur de 2.800 W, sont proposés en cinq coloris et affichent un prix de 25,9 millions de dôngs.

Jusqu’au 31 décembre 2025, VinFast propose une réduction de 10% ainsi qu’une exonération de taxe d’immatriculation, portant le prix de départ à 22,79 millions de dôngs pour Feliz et Feliz lite et de 30,71 millions de dôngs pour Vero X. Tous les modèles sont équipés de batteries LFP garanties 8 ans, et bénéficient d’un rechargement gratuit dans le réseau V-Green jusqu’en mai 2027.

Ce lancement réaffirme l’engagement de VinFast en faveur de la mobilité durable, en proposant aux consommateurs vietnamiens des solutions économiques, écologiques et pratiques.

VNA/CVN