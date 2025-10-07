Les ventes au détail de biens et de services de consommation en hausse de 11,3% en septembre

Selon l'Office national des statistiques, en septembre 2025, le chiffre d'affaires total du commerce de détail de biens et de services de consommation est estimé à 598.700 milliards de dôngs (22,89 milliards de dollars), soit une hausse de 11,3% par rapport à la même période de l'année précédente.

Ainsi, entre janvier et septembre, le montant s'est chiffré à 5.176 billions de dôngs, soit une hausse annuelle de 9,5% en variation annuelle (en hausse de 7,2% si l'on exclut le facteur prix).

Sur le total, les ventes au détail de biens ont été estimées à 3.947.900 milliards de dongs, en hausse de 8,3% sur un an (en hausse de 4,3% si l'on exclut le facteur prix). Le prix de l'alimentation et des produits alimentaires a bondi de 10,3%, celui de l'habillement de 8,2%, des produits culturels et éducatifs de 8,1%, des appareils électroménagers, outils et équipements de 6,7%.

Une augmentation annuelle a été observée dans les revenus de la vente au détail de biens dans de nombreuses localités, notamment Dà Nang avec 9,4%, Cân Tho 8,8%, Hanoï 8,4%, Hô Chi Minh-Ville et Hai Phong 8,3%.

Les revenus des services d'hébergement et de restauration ont atteint une estimation de 624.400 milliards de dongs, marquant une croissance substantielle de 14,8% par rapport à l'année précédente. L'accélération est encore plus notable dans les services de tourisme et de voyage, dont le chiffre d'affaires a bondi de 20,5% pour s'établir à 69.600 milliards de dongs.

Ces résultats pour les neuf premiers mois de 2025 confirment que la demande intérieure est le pilier central de la croissance économique actuelle.

Avec l'arrivée de la haute saison (achats, tourisme et festivités de fin d'année), le chiffre d'affaires total des ventes au détail de biens et de services de consommation devrait connaître une forte progression au quatrième trimestre. Cette dynamique devrait non seulement maintenir la vigueur de la reprise, mais aussi jouer un rôle déterminant dans le soutien à la croissance du Produit intérieur brut sur l'ensemble de l'année 2025.

