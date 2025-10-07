Hausse de la production industrielle dans les 34 villes et provinces du pays

Le Vietnam a enregistré une bonne performance industrielle au cours des neuf premiers mois de 2025, avec une augmentation de l'indice de la production industrielle (IIP) de 9,1% par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette croissance, observée dans les 34 villes et provinces du pays, est principalement portée par le secteur manufacturier, la production et distribution d'électricité, ainsi que l'approvisionnement en eau et la gestion des déchets et des eaux usées.

L'IIP devrait enregistrer un bond de 10% au troisième trimestre 2025 en glissement annuel, selon les projections de l'Office des statistiques du ministère des Finances. Cette croissance est largement tirée par le secteur manufacturier, mais est répartie dans tous les domaines clés : industrie manufacturière : +10,2% (croissance dominante) ; production et distribution d'électricité : +9,8% ; industrie minière : +8,2% ; approvisionnement en eau et gestion des déchets et des eaux usées : +5,3%

Parmi les produits industriels clés, plusieurs affichent une croissance remarquable sur la période, tels que les automobiles (+52,7%), les téléviseurs (+21,8%), les engrais NPK composés (+15,9%), le ciment (+15,3%), et l'acier laminé (+14,7%). Toutefois, certains secteurs ont connu un recul, notamment la production de gaz naturel (-8,3%), de tissus en fibres artificielles (-2,4%) et de pétrole brut extrait (-1,1%).

L'industrie manufacturière vietnamienne a affiché des indicateurs robustes sur les neuf premiers mois de 2025. L'indice de consommation de ce secteur a progressé de 9,1% sur la période, signalant une forte dynamique de production. Cependant, le taux moyen de stocks dans l'industrie s'établit à 82,3%, marquant une hausse notable par rapport aux 76,8% enregistrés en 2024.

L'optimisme se traduit également sur le front de l'emploi : les entreprises industrielles ont vu leurs effectifs augmenter de 4,5% sur un an au 1er septembre 2025. Les entreprises à capitaux étrangers (FDI) mènent la danse avec une hausse de 5,2%, suivies par les entreprises non étatiques (+2,9%) et les entreprises d'État (+2,6%)…

La capitale, Hanoï, contribue de manière significative à cette croissance avec un IIP en hausse de 6,7% sur les neuf premiers mois, surpassant la performance de 2024. L'industrie manufacturière y reste un moteur essentiel avec une croissance de 6,9%.

Ces excellents résultats s'expliquent par l'efficacité des mesures de soutien aux entreprises et la gestion flexible de l'administration municipale. En favorisant un environnement d'investissement propice, Hanoï s'engage résolument vers un développement industriel écologique, innovant et durable, érigeant ce secteur en pilier de sa croissance économique future.

Malgré un contexte mondial incertain, l'Office des statistiques prévoit que la production industrielle vietnamienne maintiendra sa trajectoire de croissance positive jusqu'à la fin de l'année.

