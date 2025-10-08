Le Vietnam promeut son commerce d'épices au salon international Anuga 2025

Dans le cadre du salon international de l’alimentation et des boissons Anuga 2025, organisé du 4 au 8 octobre à Cologne (Allemagne), l’Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA) et le bureau de l’Office du commerce du Vietnam en Allemagne, ont tenu le Forum Vietnam - Allemagne sur la promotion du commerce durable des produits agricoles et des épices.

>> Les exportations de poivre du Vietnam dépassent un milliard de dollars

>> Promouvoir l’industrie des épices vietnamiennes auprès des entreprises américaines

Photo : VNA/CVN

Ce forum visait à renforcer les liens commerciaux et à élargir la coopération entre les exportateurs vietnamiens de poivre, d’épices et de produits agricoles, et leurs partenaires allemands et européens, dans une optique de chaîne d’approvisionnement durable, transparente et responsable.

Lors de l’événement, la présidente de la VPSA, Hoàng Thi Liên, a souligné que l’Allemagne constitue un marché clé pour les exportations vietnamiennes en Europe, notamment pour les épices, bénéficiant du cadre favorable de l’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA).

Elle a indiqué que si les exportations vietnamiennes de poivre avaient chuté de 9,4% au cours des huit premiers mois de 2025 par rapport à la même période de 2024, celles de cannelle avaient bondi de 32%. Globalement, les exportations d’épices vietnamiennes vers l’Europe ont diminué, notamment pour le poivre (–19,9%) et l’anis étoilé (-36,3%).

Malgré le contexte économique mondial peu favorable, Hoàng Thi Liên reste optimiste quant aux perspectives à long terme du secteur. La VPSA s’efforce de concilier les besoins des entreprises et ceux des agriculteurs, tout en plaidant pour un environnement réglementaire plus favorable.

Photo : VNA/CVN

Grosse Gudrun, responsable des relations internationales à la Chambre de commerce et d’industrie de Cologne (IHK), a salué les relations commerciales de longue date entre l’Allemagne et le Vietnam, en pleine expansion grâce à l’EVFTA. Elle a souligné l’intérêt croissant des entreprises allemandes pour le Vietnam.

Le forum a également mis en lumière les efforts du Vietnam pour promouvoir une agriculture durable, la traçabilité des produits et des pratiques commerciales responsables.

La délégation vietnamienne au salon Anuga comprend 24 entreprises spécialisées dans le poivre, la cannelle, l’anis étoilé, le gingembre, le curcuma, le piment et d’autres produits agricoles. Les exposants vietnamiens présentent leurs produits certifiés selon des standards internationaux (HACCP, ISO, BRC, Halal, Kosher, Organic EU/USDA), garantissant la qualité pour le marché européen.

VNA/CVN