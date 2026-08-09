Entreprise

Renforcer la compétitivité pour conquérir le marché mondial

Le 7 août, dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec la Sarl Tri Thuc Viêt, membre d’Allinial Global au Vietnam, a organisé une conférence consacrée au développement de la compétitivité et à l’accès aux marchés internationaux.

>> Hô Chi Minh-Ville dynamise la production verte et les exportations durables vers la Malaisie

>> Investissement : renforcer la coopération entre entreprises vietnamiennes et sud-coréennes

>> Hô Chi Minh-Ville renforce le dialogue avec les entreprises sur les questions bancaires

Cet événement visait à permettre aux entreprises vietnamiennes d’entrer directement en contact avec des investisseurs étrangers, des entreprises et des organismes internationaux spécialisés dans le conseil en investissement et en finance, afin de renforcer leur compétitivité et d’élargir leurs marchés d’exportation.

Perspectives économiques favorables

Dans son discours d’ouverture, Cao Thi Phi Vân, directrice adjointe de l’ITPC, a présenté des perspectives positives pour le développement économique de Hô Chi Minh-Ville.

Au deuxième trimestre de cette année, le produit intérieur brut régional (PIBR) de Hô Chi Minh-Ville devrait atteindre 1 550 milliards de dôngs, soit une hausse de 8,55 % par rapport à la même période de 2025.

En matière d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), le montant total des IDE enregistrés au cours du premier semestre de cette année est estimé à 6,8 milliards d’USD, en hausse de 114,2 % par rapport à la même période de 2025. Ce montant comprend 888 nouveaux projets autorisés, pour un capital total de 1,1206 milliard d’USD ; 99 projets dont le capital a été ajusté, pour un montant total de 3,1856 milliards d’USD ; ainsi que 861 prises de participation, pour un montant total de 2,5242 milliards d’USD.

Par ailleurs, le lancement officiel du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC), en février 2026, devrait permettre à la ville de mobiliser davantage de capitaux internationaux pour ses infrastructures et son économie verte.

Un cadre juridique en pleine évolution

Pour sa part, Nguyên Thi Ngoc Quynh, membre du Conseil exécutif de la Global On-Chain Economic Alliance (GOE Alliance), a présenté en détail les institutions, le cadre juridique et les principaux indicateurs macroéconomiques du Vietnam.

Elle a souligné la dynamique de croissance du pays, avec un taux de croissance du PIB projeté à 8,02 % en 2025, qui serait le plus élevé parmi les principales économies de l’ASEAN.

Parallèlement, le volume total des échanges commerciaux devrait atteindre 930 milliards d’USD en 2025, tandis que 297 500 entreprises nouvelles ou réactivées sont attendues, dont 195 100 nouvelles entreprises et 102 300 entreprises réintégrant le marché.

Elle a également cité plusieurs nouveaux cadres juridiques, notamment la loi n° 71/2025/QH15 sur l’industrie des technologies numériques, la résolution n° 05/2025/NQ-CP portant sur un programme pilote de cinq ans pour le marché des cryptomonnaies, le décret n° 94/2025/NĐ-CP relatif au mécanisme pilote pour les services bancaires numériques et la résolution n° 222/2025/QH15 concernant le VIFC, qui vise à créer un cadre juridique favorable aux flux de capitaux internationaux.

Attirer les capitaux, un enjeu stratégique

Ma Thanh Loan, vice-présidente permanente du Club de conseil aux entreprises de Hô Chi Minh-Ville (HOCA) et directrice générale d’Auxesia Holdings, a présenté la méthodologie et les données relatives à l’élaboration de stratégies de levée de fonds et de fusions-acquisitions (M&A).

Elle a indiqué que les investissements en capital-investissement (PE) se situent généralement entre 5 et 100 millions d’USD, avec des durées de détention de trois à cinq ans, voire sept ans au maximum, et un taux de rendement interne (TRI) attendu de 20 % à 25 %, voire davantage.

S’appuyant sur une analyse des pratiques commerciales internationales, elle a affirmé que la levée de fonds constitue une stratégie financière permettant d’accroître la valeur de l’entreprise. Elle a toutefois souligné trois obstacles courants auxquels sont confrontées les entreprises vietnamiennes : le manque de transparence des données, la surévaluation des entreprises et la levée de fonds sans stratégie claire concernant l’utilisation des capitaux.

Au cours de la conférence, les intervenants ont également analysé les stratégies d’entrée sur le marché et les tendances de l’investissement au Vietnam. Ils ont notamment évalué le potentiel des synergies intersectorielles, dans des domaines allant des produits alimentaires transformés et agricoles au textile, en passant par les technologies et l’intelligence artificielle.

Sur cette base, les experts ont mis en évidence les principales conditions et procédures que les entreprises doivent prendre en compte dans le cadre d’une levée de fonds.

Texte et photos : Tân Dat/CVN