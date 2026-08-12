Vietjet reliera Hô Chi Minh-Ville au nouvel aéroport de Western Sydney

Le 10 août à Sydney, en marge de la visite d’État en Australie du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet et l’aéroport international de Western Sydney (WSI) ont signé un accord de coopération stratégique et annoncé l’ouverture d’une liaison aérienne directe entre Hô Chi Minh-Ville et Western Sydney.

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Cet accord ouvre une nouvelle liaison aérienne entre les deux pays et devrait favoriser le tourisme, le commerce, l’investissement, l’innovation et les échanges entre les populations. La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Phan Văn Giang, ainsi que de hauts responsables et de représentants des milieux d’affaires des deux pays, dans le cadre du Forum Tech Connect de Sydney, premier forum d’envergure réunissant le Vietnam et l’Australie autour de la science, de la technologie, de l’innovation et de l’éducation.

Photo : Vietjet/CVN

Une nouvelle porte d’entrée vers l’Australie

Marquant une nouvelle étape dans les relations entre le Vietnam et l’Australie, Vietjet a officiellement annoncé le lancement, à compter du 9 janvier 2027, d’une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et l’aéroport international de Western Sydney. La compagnie devient ainsi l’une des premières à desservir ce nouvel aéroport australien avec des vols internationaux.

Cette liaison proposera deux vols aller-retour par semaine, reliant Hô Chi Minh-Ville, principal centre économique du Vietnam, à Western Sydney, nouveau pôle de croissance de l’Australie. Elle contribuera au développement des échanges de passagers et de fret, ainsi qu’au renforcement des relations commerciales et des investissements entre les deux pays.

Les vols au départ de Hô Chi Minh-Ville seront opérés les mardis et samedis à 21h20, avec une arrivée à Western Sydney à 10h00 le lendemain, heure locale. Les vols retour partiront de Western Sydney les mercredis et dimanches à 12h05, pour une arrivée à Hô Chi Minh-Ville à 16h30 le même jour, heure locale.

Photo : Vietjet/CVN

Nguyên Thanh Son, PDG de Vietjet, a déclaré : « Vietjet est fière d’être l’une des compagnies aériennes pionnières à relier le Vietnam à Western Sydney, nouvelle porte d’entrée aérienne internationale et nouveau pôle de croissance pour l’Australie. Chaque nouvelle liaison réduit non seulement les distances géographiques, mais ouvre également de nouvelles perspectives dans les domaines du tourisme, du commerce, de l’investissement, des échanges de connaissances et des relations entre les deux pays. Grâce à un réseau toujours plus étendu, une flotte moderne et des services de qualité, Vietjet espère contribuer à rendre les relations entre le Vietnam et l’Australie plus étroites, plus efficaces et plus durables. »

De son côté, Simon Hickey, PDG de l’aéroport international de Western Sydney, a déclaré : « Nous sommes ravis que Vietjet ait officiellement commencé aujourd’hui à vendre les billets pour cette nouvelle liaison, qui devrait entrer en service en janvier 2027. Western Sydney est l’une des régions les plus dynamiques et les plus multiculturelles d’Australie. Elle abrite plus de la moitié de la communauté vietnamienne de la région de Sydney, et plus de 70 000 personnes ont régulièrement besoin de voyager pour rendre visite à leurs proches. »

Relier deux pôles de croissance

L’aéroport international de Western Sydney est le premier aéroport international entièrement nouveau construit en Australie depuis plus de 50 ans. Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il constitue le cœur de la Western Sydney Aerotropolis, nouveau pôle économique, logistique et d’innovation de Sydney. À terme, l’aéroport est conçu pour accueillir jusqu’à 82 millions de passagers par an.

Sydney et Hô Chi Minh-Ville sont deux centres économiques, financiers et commerciaux majeurs, ainsi que des portes d’entrée internationales. La liaison directe entre les deux villes ne répond donc pas seulement à un besoin en matière de transport aérien : elle contribue également à créer un nouveau corridor pour le tourisme, le commerce, l’investissement, l’éducation, les technologies et les échanges entre les populations vietnamienne et australienne.

L’Australie constitue actuellement l’un des marchés internationaux stratégiques de Vietjet. Grâce à son réseau reliant le Vietnam à Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et désormais Western Sydney, la compagnie poursuit le développement de sa présence en Australie, en proposant des options de voyage plus pratiques et abordables aux résidents, aux touristes et aux entreprises.

En reliant les villes et en rapprochant les économies, Vietjet poursuit sa stratégie d’expansion internationale, contribuant ainsi à créer de nouveaux moteurs de croissance pour les deux pays et la région.

Texte : Tân Dat/CVN