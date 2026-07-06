VinFast récompensé aux Asian Excellence Awards 2026

Le 4 juillet 2026, lors de la cérémonie des Asian Excellence Awards 2026 organisée à Hong Kong (Chine), VinFast a reçu trois distinctions majeures, dont le prix de la meilleure entreprise en matière de relations avec les investisseurs, ainsi que deux récompenses individuelles. Cette reconnaissance confirme la position et les capacités de VinFast en tant que constructeur mondial de véhicules électriques coté au Nasdaq.

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Les Asian Excellence Awards figurent parmi les distinctions les plus prestigieuses d’Asie dans les domaines de la gouvernance d’entreprise, de l’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et des relations avec les investisseurs. Organisés chaque année par Corporate Governance Asia depuis 2011, ces prix récompensent les entreprises répondant aux normes les plus exigeantes en matière de gouvernance et de transparence.

Cette année, VinFast a été distingué dans trois catégories majeures : Meilleure entreprise en matière de relations avec les investisseurs, Meilleur directeur financier d’Asie, décerné à Nguyên Thi Lan Anh, et Meilleure professionnelle des relations avec les investisseurs, attribué à Amanda Baey.

VinFast est la seule entreprise vietnamienne à avoir été récompensée lors de l’édition 2026. Les autres lauréats proviennent de plusieurs marchés majeurs de la région, notamment Hong Kong (Chine), Taïwan (Chine), Chine, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie et les Philippines.

Dans la catégorie Meilleure entreprise en matière de relations avec les investisseurs, VinFast s’est distingué par la transparence de sa communication financière, la qualité du dialogue entretenu avec les investisseurs et les analystes, ainsi que par l’efficacité de ses initiatives de communication auprès de la communauté financière.

Pour la catégorie Meilleur directeur financier d’Asie, le jury a salué le rôle déterminant des dirigeants financiers dans le renforcement de la solidité financière de leur entreprise, l’élaboration de stratégies efficaces de levée de capitaux et leur capacité à faire face aux fluctuations des marchés. Cette distinction récompense les directeurs financiers capables de conduire une croissance stable et durable dans des contextes économiques variés.

Nguyên Thi Lan Anh, directrice financière de VinFast, a déclaré : "Cette série de distinctions décernées lors des Asian Excellence Awards 2026 constitue une reconnaissance très significative pour VinFast ainsi que pour notre parcours visant à bâtir une entreprise mondiale fondée sur les meilleures pratiques de gouvernance et de développement durable. VinFast poursuivra le renforcement de sa gouvernance, l’amélioration de la transparence de l’information et le développement d’un dialogue ouvert avec l’ensemble de ses parties prenantes, afin de consolider une confiance durable sur les marchés internationaux".

Texte et photo : Minh Thu/CVN