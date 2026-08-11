Booster la compétitivité des PME vietnamiennes par l'innovation et le digital

À l'heure actuelle, la science, la technologie et l'innovation s'imposent comme des impératifs stratégiques, directement liés à la productivité, à la compétitivité, à la qualité de la croissance et à l'autonomie de l'économie nationale. Dans ce contexte, leur application dans les petites et moyennes entreprises (PME) revêt une importance particulière.

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Cette orientation est solidement ancrée dans les résolutions nationales 57-NQ/TW et 68-NQ/TW, qui définissent la science et la technologie comme le moteur clé, le secteur privé comme la force motrice de l’économie nationale dont les entreprises sont chargées d'intégrer directement les technologies dans la production et la commercialisation.

Photo : VNA/CVN

L'exemple de la société par actions Con bo vang Ba Vi illustre parfaitement cette transition technologique réussie. Fondée en 2007 avec des méthodes de production entièrement artisanales et manuelles limitant considérablement le rendement, l'entreprise a franchi un cap décisif en 2019 en adoptant des standards industriels modernes. Grâce à l'application de technologies de pointe, notamment la lyophilisation à une température de -40 °C permettant de préserver l'intégralité des valeurs nutritionnelles du lait, la société collabore aujourd'hui avec 45 foyers d'éleveurs pour transformer plus de cinq tonnes de lait frais par jour. L'entreprise compte désormais cinq produits certifiés OCOP 5 étoiles" au niveau national, affirmant ainsi sa position sur le marché.

Toutefois, le cas de Con bo vang Ba Vi demeure une exception dans un paysage entrepreneurial où les défis restent immenses. Selon le docteur To Hoai Nam, vice-président permanent et secrétaire général de l'Association des PME du Vietnam (VINASME), les PME représentent environ 98 % du nombre total d’entreprises du pays. Le secteur économique privé contribue, quant à lui, à hauteur d’environ 51 % au PIB et crée plus de 40 millions d’emplois. Il s’agit toutefois également d’un secteur soumis à de fortes pressions en matière de capitaux, de technologies, de ressources humaines numériques, ainsi que de capacité d’innovation et de transformation numérique.

Les enquêtes de la VINASME révèlent que 60% à 70% des PME peinent à accéder au crédit, alors que les coûts liés aux logiciels de gestion, à l'automatisation, aux plateformes de commerce-électronique ou à l'intelligence artificielle s'avèrent souvent prohibitifs par rapport à leurs capacités financières, les contraignant à privilégier la gestion quotidienne des flux de trésorerie et de la main-d'œuvre.

Face à ce constat, des experts préconisent la création d'un écosystème financier robuste dédié à l'innovation et à la transformation numérique des PME, associant l'État, les banques commerciales, les fonds d'investissement et les entreprises technologiques à travers la mise en place d'un fonds national de soutien à la transformation numérique.

Selon le docteur Nguyen Duy Tuan de l'Université nationale d'économie, il est crucial d'adopter une approche pragmatique en soutenant les PME par des étapes fondamentales, telles que la comptabilité numérique, la facturation électronique, le commerce électronique, le marketing digital, la cybersécurité et la gestion des données avant d'envisager des technologies plus complexes.

Le soutien de l'État pourrait ainsi se concrétiser par des "vouchers" de transformation numérique, de plateformes partagées, de conseils en matière de normalisation et de formations pour les chefs d'entreprise.

En définitive, l'ambition de bâtir une économie fondée sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique ne pourra aboutir que si les PME et les millions de foyers d'affaires sont pleinement intégrés dans un réseau de collaboration incluant entreprises manufacturières, entreprises de services et technologiques, start-up, etc.

VNA/CVN