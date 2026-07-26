VinFast franchit le cap de sa 38e expédition à l'international

Avec deux nouvelles expéditions totalisant plus de 5.000 véhicules électriques, VinFast poursuit son offensive internationale. Le constructeur vietnamien consolide sa présence sur plusieurs marchés stratégiques tout en accompagnant le développement de Green SM à l'étranger.

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Les 20 et 21 juillet, les navires de transport international Sea Patris et Silver Queen ont accosté au port de Hai Phong afin d'embarquer plus de 5.000 véhicules électriques VinFast à destination de l'Europe et d'autres marchés internationaux. Il s'agit des 37e et 38e expéditions de véhicules réalisées par VinFast en moins de quatre ans, depuis l'envoi de son premier lot de 999 véhicules vers les marchés étrangers.

Les navires Sea Patris et Silver Queen sont arrivés au port MPC de Hai Phong les 20 et 21 juillet respectivement. Tous deux sont des navires de type Ro-Ro (Roll-on/Roll-off), spécialement conçus pour le transport de véhicules grâce à leurs rampes permettant l'embarquement et le débarquement directs des automobiles.

Battant pavillon luxembourgeois, le Sea Patris est arrivé à l'aube du 20 juillet pour embarquer environ 1.500 VinFast VF 6. Ce lot a été produit spécifiquement pour le partenaire GSM, afin d'accompagner l'expansion de Green SM sur plusieurs marchés européens dans les prochains mois.

Peint aux couleurs rouge et blanche et entièrement habillé du logo VinFast, le Sea Patris est le deuxième navire spécialement dédié au transport des véhicules VinFast vers l'Europe et d'autres marchés internationaux.

Après avoir achevé le chargement au port MPC, le Sea Patris a quitté Hai Phong dans la matinée du 21 juillet. Il devrait faire escale au port de Nansha (Chine), puis au Maroc, avant d'atteindre le port de Koper (Slovénie) à la fin du mois d'août 2026, sous réserve des conditions météorologiques. Les véhicules seront ensuite acheminés vers les marchés desservis par Green SM, afin de soutenir le développement de cette plateforme vietnamienne de mobilité 100 % électrique en Europe.

Peu après son départ, le Sea Patris a croisé le Silver Queen, battant pavillon panaméen, qui entrait dans la baie de Lan Ha pour embarquer plus de 3.500 véhicules VinFast de différents modèles à destination des Philippines et de l'Indonésie. Le Silver Queen est lui aussi un navire Ro-Ro affrété à long terme par VinFast et arbore une livrée ainsi qu'une identité visuelle similaires à celles du Sea Patris.

Depuis sa première mission, à la fin de l'année 2022, le Silver Queen a assuré le transport de 20 cargaisons de véhicules VinFast, représentant plusieurs dizaines de milliers d'unités expédiées vers des marchés tels que les États-Unis, le Canada, les Philippines et l'Indonésie. En parallèle, VinFast a également affrété 16 autres navires Ro-Ro pour ses exportations automobiles à travers le monde.

L'escale du 21 juillet à Hai Phong marque la 21e mission du Silver Queen pour VinFast. Une fois le chargement terminé, le navire devrait rejoindre les ports de Batangas (Philippines) et de Jakarta (Indonésie) au cours du mois d'août 2026 afin d'y livrer les véhicules.

L'affrètement de nouveaux navires spécialisés illustre la forte dynamique d'expansion internationale de VinFast et de Green SM. À ce jour, VinFast est présent sur plus de dix marchés internationaux, notamment aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Inde, en Indonésie, aux Philippines et au Moyen-Orient. De son côté, Green SM est déjà implanté au Laos, aux Philippines, en Indonésie, en Inde et au Kazakhstan, et prévoit de s'étendre prochainement à plusieurs pays européens.

L'expansion rapide de VinFast et de Green SM à l'international ne traduit pas seulement le succès commercial de ces deux marques. Elle illustre également la contribution croissante du Vietnam aux efforts mondiaux de réduction des émissions de carbone et à la transition vers une mobilité plus durable. En proposant des solutions de transport plus respectueuses de l'environnement, VinFast et Green SM mettent aussi en valeur le savoir-faire et la montée en gamme de l'industrie vietnamienne du véhicule électrique.

Texte et photo : Minh Thu/CVN