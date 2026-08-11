Vietjet ouvre les réservations pour sa nouvelle ligne vers Western Sydney

À l’occasion de l’ouverture de cette nouvelle liaison, Vietjet met officiellement en vente, à partir du 10 août, les billets de sa nouvelle ligne directe reliant Hô Chi Minh-Ville au nouvel aéroport international de Western Sydney (WSI), tout en proposant aux voyageurs une réduction allant jusqu’à 20% sur les tarifs. Cette nouvelle option de voyage permet de partir à la découverte des villes dynamiques, des paysages grandioses et des nombreuses expériences qu’offre l’Australie, le "pays des kangourous".

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Jusqu’à 23h00 le 16 août 2026 (GMT+7), les passagers peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 20 sur les billets des classes Deluxe, SkyBoss et Business (hors taxes et frais), en utilisant le code promotionnel VJAUS20. L’offre s’applique à l’ensemble des liaisons directes entre le Vietnam et l’Australie, reliant Hô Chi Minh-Ville à Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth, pour des voyages effectués du 7 septembre 2026 au 31 mars 2027. Les billets peuvent être réservés dès maintenant sur le site de Vietjet ainsi que sur son application mobile.

Photo: VJ/CVN

Vietjet a récemment annoncé l’ouverture, à compter du 9 janvier 2027, de la liaison directe Hô Chi Minh-Ville - Western Sydney, devenant ainsi l’une des premières compagnies aériennes à assurer une liaison internationale vers le tout nouvel aéroport australien. Western Sydney est l’une des régions les plus multiculturelles et à la croissance la plus rapide du pays. Elle accueille également plus de la moitié de la communauté vietnamienne de la grande agglomération de Sydney, soit plus de 70.000 personnes qui voyagent régulièrement, notamment pour rendre visite à leurs proches.

La nouvelle liaison sera opérée par des avions gros-porteurs Airbus A330, à raison de deux vols aller-retour par semaine. Les vols au départ de Hô Chi Minh-Ville partiront les mardis et samedis à 21h20 et atterriront à WSI à 10h00 le lendemain, heure locale. Dans le sens retour, les vols décolleront de WSI les mercredis et dimanches à 12h05 pour atterrir à Hô Chi Minh-Ville à 16h30 le même jour, heure locale.

Les passagers voyageant entre l’Australie et le Vietnam pourront notamment profiter du confort haut de gamme de la classe Business et de nombreux privilèges : accès aux salons d’affaires, plats chauds et fraîchement préparés servis tout au long du vol, jusqu’à 60 kg de bagages enregistrés, kit de golf, cabine privative et sièges inclinables à 180 degrés. Par ailleurs, le programme de fidélité Vietjet SkyJoy permet aux voyageurs de cumuler des points et de les échanger contre des récompenses auprès de Vietjet et de plus de 250 grandes marques partenaires.

WSI est le premier aéroport international entièrement construit ex nihilo en Australie depuis plus de 50 ans. Fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il constitue le cœur de la Western Sydney Aerotropolis, le nouveau pôle économique, logistique et d’innovation de Sydney. L’aéroport est conçu pour accueillir, à terme, plus de 80 millions de passagers par an.

Sydney et Hô Chi Minh-Ville sont toutes deux des centres économiques, financiers et commerciaux majeurs, ainsi que d’importantes portes d’entrée internationales. La liaison directe entre ces deux métropoles revêt donc une importance qui dépasse le seul domaine aérien : elle contribue à créer un nouveau corridor pour le tourisme, le commerce, l’investissement, l’éducation, les technologies et les échanges entre les peuples vietnamien et australien.

Grâce à son réseau reliant le Vietnam à Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et désormais Western Sydney, Vietjet poursuit son expansion en Australie et offre davantage de possibilités de voyage pratiques et accessibles aux habitants, aux touristes et aux entreprises.

Réservez dès maintenant votre vol avec Vietjet et profitez d’une expérience de voyage complète à bord d’une flotte moderne, avec un menu composé de plats chauds, frais et savoureux mettant à l’honneur la gastronomie vietnamienne et internationale, tels que pho Thìn, banh mi et café au lait glacé, ainsi qu’un service chaleureux et attentionné. Les passagers pourront également découvrir des programmes culturels et artistiques originaux à 10.000 m d’altitude.

Minh Thu/CVN