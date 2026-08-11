VinSpace signe un contrat de lancement de satellites avec SpaceX

Le 11 août 2026, VinSpace, société membre de l’écosystème Vingroup, a signé avec SpaceX (États-Unis) un contrat pour le lancement de ses satellites. Cet accord marque une avancée majeure dans la stratégie de VinSpace visant à développer des capacités intégrées dans les secteurs de l’aéronautique et du spatial et à contribuer à l’essor de l’industrie spatiale vietnamienne.

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Selon l'accord, les satellites de VinSpace seront mis en orbite dans le cadre du programme de lancement partagé Transporter Rideshare de SpaceX au deuxième trimestre 2027. Ce dispositif permet à plusieurs clients de partager un même lancement afin de placer leurs satellites en orbite. VinSpace sera chargée de la recherche, du développement, de la fabrication et de l’exploitation de ses satellites une fois ceux-ci mis en orbite.

Cet accord constitue une étape importante pour les premières missions satellitaires de VinSpace. L’entreprise pourra ainsi tester en orbite des modules satellitaires développés en interne, tout en renforçant progressivement sa maîtrise des systèmes satellitaires et en préparant le déploiement de futures applications commerciales. En avril 2026, VinSpace avait annoncé son projet de fabriquer et de mettre en orbite ses premiers satellites en 2027.

L’accord conclu avec SpaceX s’inscrit dans la stratégie à long terme de VinSpace visant à développer des capacités intégrées dans le domaine aérospatial et à devenir une entreprise spatiale privée couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur. Dans ce cadre, l’entreprise entend intervenir à toutes les étapes du cycle, notamment dans la conception et le développement des satellites, l’assemblage, l’intégration et les essais (AIT - Assembly, Integration and Testing), la gestion des missions de lancement, l’exploitation des satellites, ainsi que le développement de produits de télédétection et de services de données spatiales au sol.

Le choix de SpaceX comme prestataire de services de lancement s’inscrit dans la stratégie de VinSpace consistant à coopérer avec des partenaires technologiques de premier plan à l’échelle mondiale afin de concrétiser ses premières missions spatiales.

Vu Trong Thu, directeur général de VinSpace, a déclaré : "Tester en orbite des modules satellitaires développés au Vietnam constitue une étape essentielle pour transformer les capacités de recherche et développement de l’équipe technique de VinSpace en missions concrètes. Le contrat conclu avec SpaceX représente une avancée importante dans la stratégie à long terme de VinSpace visant à contribuer à la construction d’un écosystème commercial de l’aéronautique et du spatial au Vietnam, tout en intégrant le Vietnam aux chaînes de valeur mondiales du secteur spatial".

Les prochaines missions satellitaires constitueront une base permettant à VinSpace de tester et de valider ses technologies dans les conditions réelles de l’espace, de développer ses équipes d’ingénieurs, d’élargir ses coopérations internationales et de progresser vers la commercialisation des technologies spatiales à travers des produits et services.

Dans un contexte où les satellites, les constellations de satellites en orbite terrestre basse (LEO - Low Earth Orbit) et les technologies spatiales jouent un rôle croissant dans la croissance économique, la sécurité des infrastructures et le renforcement des capacités technologiques nationales, VinSpace entend contribuer à renforcer l’autonomie technologique du Vietnam dans le domaine spatial, tout en proposant des solutions commerciales sur les marchés national, régional et mondial.

Texte et photo : Minh Thu/CVN