VinFast compte désormais 24 concessions opérationnelles en Inde

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast Auto accélère son expansion en Inde avec l'ouverture de 24 concessions opérationnelles dans les principales villes, franchissant ainsi une étape majeure dans sa mission d'offrir une expérience de mobilité électrique aux consommateurs indiens.

>> VinFast met en avant ses bus électriques à Busworld Europe 2025

>> VinFast franchit le cap historique des 100.000 véhicules

Photo : VNA/CVN

L'entreprise est en bonne voie d'atteindre son objectif de 35 concessions à l'échelle nationale d'ici fin 2025, renforçant ainsi sa présence en Inde.

Les nouveaux showrooms, répartis dans des villes telles que Delhi, Gurugram, Noida, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Kolkata, Ahmedabad, Hyderabad, Surat, Pune, Vijayawada, Visakhapatnam, Nagpur, Agra, Ludhiana, Jaipur, Kochi, Bhubaneswar, Baroda et Rajkot, respectent les normes de vente au détail internationales de VinFast. Selon l'entreprise, chaque point de vente allie un design contemporain à des espaces d'exposition immersifs, offrant ainsi aux clients une expérience de marque fluide et transparente.

À propos de cette étape importante, Tapan Ghosh, Pdg de VinFast India, a déclaré que le vif intérêt pour la mobilité durable en Inde était une motivation essentielle pour l'entreprise, qui s'efforce constamment d'établir des normes toujours plus élevées. Il a souligné que l'implantation rapide de ces showrooms dédiés à l'expérience de marque témoignait de l'engagement à long terme de VinFast sur le marché indien. Il a ajouté que l'entreprise ne se contentait pas de vendre des véhicules électriques, mais cherchait également à offrir une expérience client inspirante et personnalisée, fondée sur le développement durable et l'innovation.

Outre le développement de son réseau de distribution, VinFast construit en Inde un écosystème complet pour véhicules électriques, intégrant la vente, l'infrastructure de recharge et les services après-vente. L'entreprise a noué des partenariats stratégiques avec RoadGrid, myTVS, Castrol India et Global Assure afin de garantir un soutien national solide pour la recharge, la maintenance et l'assistance routière.

Au cœur de la stratégie de VinFast en Inde se trouve son usine de Thoothukudi, dans l'État du Tamil Nadu. S'étendant sur 162 ha, l'usine est conçue pour assembler les VF 6 et VF 7 dans un premier temps, avec une capacité initiale de 50.000 véhicules par an, extensible à 150.000 unités. Une fois pleinement opérationnelle, l'usine devrait créer entre 3.000 et 3.500 emplois directs et plusieurs milliers d'emplois indirects via la chaîne d'approvisionnement, renforçant ainsi la position du Tamil Nadu comme pôle majeur de production de véhicules électriques en Asie du Sud.

Avec une expansion simultanée de sa production et de son réseau de distribution, VinFast consolide sa présence sur le marché indien des véhicules électriques. L'objectif de l'entreprise, qui est de rendre opérationnelles ses 35 concessions d'ici décembre, témoigne de sa détermination à proposer des solutions de mobilité électrique accessibles et fiables aux consommateurs indiens, tout en contribuant aux objectifs nationaux de mobilité propre.

VNA/CVN