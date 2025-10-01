Vinamilk domine le classement Forbes des 25 marques vietnamiennes les plus valorisées

Vinamilk, la plus grande entreprise laitière du Vietnam, s’est hissée à la première place du classement Forbes Vietnam des 25 plus grandes marques du secteur manufacturier et des services, surpassant largement ses concurrents et réaffirmant sa force interne et sa position de marque nationale.

>> Les dirigeants de Vinamilk, Hòa Phát et FPT saluent la Résolution No68

>> Vinamilk parmi les 10 meilleures marques laitières mondiales

Photo : Forbes Vietnam/CVN

L’entreprise a également été distinguée par Forbes Vietnam dans le Top 50 des meilleures entreprises vietnamiennes cotées, marquant ainsi sa 13e année consécutive de présence sur ce classement, un record dans le secteur de l’agroalimentaire.

Selon Forbes Vietnam, la valeur totale des marques des 25 entreprises du classement 2025 s’élevait à 7,13 milliards de dollars, soit une hausse de 34,5% par rapport à l’année précédente. Le secteur de l’agroalimentaire représentait la plus grande part de ce total.

Vinamilk a conservé sa position de leader, avec une valeur de marque presque deux fois supérieure à celle de son dauphin et largement supérieure à celle de nombreuses autres grandes entreprises.

Grâce à sa percée décisive et à son leadership durable, Vinamilk continue d’être considérée comme une marque emblématique nationale, contribuant à renforcer la position des entreprises vietnamiennes sur la scène internationale.

En près d’un demi-siècle de développement, Vinamilk a non seulement conservé sa position de numéro un au Vietnam, mais a également connu une expansion internationale. Depuis ses débuts à l’exportation en 1997, les produits Vinamilk sont présents dans 65 pays et territoires, avec une valeur d’exportation cumulée de plus de 3,4 milliards de dollars.

Selon Brand Finance, le leader mondial du conseil en évaluation de marques, Vinamilk se classe au premier rang mondial des marques laitières au plus fort potentiel mondial en 2025, avec pour la première fois la note AAA+ la plus élevée.

Le rapport "Food & Drink 2025" classe également Vinamilk comme la seule marque laitière d'Asie du Sud-Est à figurer parmi les 10 marques laitières les plus valorisées au monde, contribuant ainsi à la progression de l’industrie laitière vietnamienne au 5e rang mondial en termes de valeur de marque.

VNA/CVN