Des débuts difficiles à une position solide dans l’industrie nationale

L’Association vietnamienne du plastique (VPA) célèbre son 35ᵉ anniversaire à travers une série d’activités dédiées aux entreprises membres et à la communauté, offrant ainsi l’occasion de revenir sur le parcours de développement de l’industrie du plastique, l’un des secteurs industriels en pleine transformation vers la durabilité et l’intégration internationale.

>> L’ouverture du capital vise à renforcer les capacités des entreprises publiques

>> Les entreprises vietnamiennes à la conquête du monde

Le 22 octobre 1990, l’Association vietnamienne du plastique (VPA) a officiellement vu le jour. Il s’agit de la première organisation socioprofessionnelle du secteur, fondée à un moment où le Vietnam entamait sa période de rénovation et de transition vers une économie de marché à orientation socialiste.

Au début des années 1990, la plupart des usines de plastique vietnamiennes utilisaient encore des équipements manuels ou importés d’Asie. Le marché intérieur était dominé par les produits étrangers, car l’industrie du plastique nationale restait très jeune, avec une production annuelle d’environ 380 000 tonnes et une consommation moyenne de 3,8 kg par habitant, tandis que la majorité des matières premières devait être importée. Dans ce contexte difficile, la VPA fut créée avec pour mission de fédérer la communauté des entreprises, de représenter la voix du secteur et de favoriser l’industrialisation.



Les pionniers de la première génération, tels que Pham Gia Duoc, président de la VPA (mandats I & II, 1990–2002), ou Nguyên Nhu Khuê, directeur général de la société Lotus Packaging, ont posé les bases d’une philosophie commune : « Une pensée juste permet d’apprendre aujourd’hui pour s’enrichir demain ; une pensée erronée nous condamne à rester en arrière pour toujours. » Guidée par cet esprit d’apprentissage, la VPA a su devenir un pont essentiel aidant les entreprises à franchir la phase artisanale pour s’orienter vers une production plus moderne, professionnelle et intégrée.

Percée et croissance

La période 1995-2010 marque un tournant majeur pour l’industrie vietnamienne du plastique. De nombreuses entreprises - Binh Minh, Tiên Phong, Rang Dông, Duy Tân, Tân Tiên, Dai Dông Tiên, entre autres - furent créées ou restructurées, redessinant ainsi le visage du secteur. Les entreprises commencèrent à investir massivement dans des lignes de production modernes, adoptant des technologies de moulage par injection, extrusion, soufflage automatique, ainsi que des moules de haute précision et la robotisation de l’emballage. Cette modernisation technologique a non seulement amélioré la productivité et la qualité des produits, mais aussi ouvert les portes du marché international. De 200 millions de dollars d’exportations en 2000, le chiffre d’affaires du secteur a atteint près de 10 milliards de dollars en 2024, faisant du plastique l’un des 10 principaux secteurs exportateurs du Vietnam, contribuant à 6–7% de la production industrielle nationale.

Les images d’usines automatisées et de produits "Made in Vietnam" exposés sur les rayons d’Europe, du Japon et des États-Unis témoignent de la montée en puissance du savoir-faire et de la vision à long terme des entreprises vietnamiennes. Face aux turbulences économiques mondiales, la VPA a continué à jouer pleinement son rôle de pont entre l’État et les entreprises, participant à la définition des politiques industrielles. À l’international, elle a renforcé sa coopération avec des organisations prestigieuses telles que le PNUD, le NPAP, l’IFC, la JICA, et est devenue un membre actif de la Fédération de l’industrie du plastique de l’ASEAN (AFPI), du Forum asiatique du plastique (APF) et du Pacte mondial du plastique (WPC). Ce réseau permet aux entreprises vietnamiennes de suivre les tendances mondiales en matière de technologies, de normes et de marchés.

Vers une industrie circulaire

À l’ère du développement durable, l’industrie du plastique vietnamienne s’oriente désormais vers une économie verte et circulaire. Des membres de la VPA tels que Stavian Group, Duy Tân et An Phat Holdings ont investi dans le plastique recyclé, les emballages biodégradables et les énergies propres, adoptant des technologies européennes pour réduire les émissions et augmenter la valeur ajoutée des produits. Les systèmes de recyclage modernes utilisant les lignes Erema, Starlinger, NGR, Polystar produisent des granulés recyclés conformes aux normes européennes, soutenant ainsi l’économie circulaire et la réduction des émissions de carbone. Parallèlement, la VPA promeut la création de zones industrielles spécialisées dans le recyclage, aidant les petites et moyennes entreprises à accéder à des technologies propres, contribuant ainsi à l’objectif Net Zéro et à la consolidation du rôle du Vietnam dans l’économie verte mondiale. Aujourd’hui, le secteur maîtrise environ 30% de ses matières premières, avec pour ambition de réduire progressivement la dépendance aux importations et de développer la pétrochimie nationale.

Une ambition ambitieuse

Ces 35 années témoignent d’une ambition inébranlable, d’une résilience exemplaire et d’un esprit d’innovation constant. Partant de quelques dizaines d’ateliers artisanaux, le secteur compte désormais plus de 4.000 entreprises, dont 90% de PME, générant des centaines de milliers d’emplois et contribuant activement au bien-être social. En affirmant le message "Ambition d’envergure", Dinh Duc Thang, président actuel de la VPA, déclare que le secteur du plastique marchera au même rythme que le développement du pays, déterminé à entrer dans une ère de prospérité et d’intégration mondiale. "L’industrie du plastique doit sécuriser ses propres sources de matières premières pour réduire les importations de plus de 70%. Le développement de la pétrochimie nationale est donc crucial. Parallèlement, nous devons poursuivre un modèle durable, une économie verte et circulaire, renforcer la collecte et le recyclage des déchets plastiques, et viser une forte croissance afin de contribuer aux objectifs de PIB à deux chiffres du gouvernement", a-t-il souligné.

Avec la devise : "Ambition d’envergure – Construire une industrie du plastique vietnamienne verte, moderne, intégrée et prospère", la VPA continuera d’être la maison commune des entreprises du secteur, un lieu de convergence de l’intelligence, de la responsabilité et de la créativité, tourné vers un avenir durable et humain.

Texte et photos : Minh Thu/CVN

