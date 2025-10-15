Vietjet augmente la fréquence de ses vols vers de nombreuses villes australiennes

Le 14 octobre, pour répondre aux besoins des passagers pendant la saison touristique et des fêtes de fin d'année, Vietjet multipliera ses vols vers plusieurs grandes villes australiennes, offrant ainsi davantage d'opportunités de vol aux voyageurs et aux touristes grâce à de nombreuses promotions attractives.

Ainsi, le nombre de vols reliant Hô Chi Minh-Ville à Melbourne et Sydney passera à 7 allers-retours par semaine. Le nombre de vols reliant Hô-Chi-Minh-Ville à Brisbane augmentera également à 5 allers-retours par semaine, et les passagers à destination de Perth auront le choix entre 3 allers-retours.

Grâce à un réseau couvrant l'ensemble du Vietnam et des destinations internationales importantes en Asie comme l'Inde, la Chine, Hong Kong (Chine), le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine) et les pays d'Asie du Sud-Est, les passagers peuvent facilement se rendre au "Pays des kangourous" en avion direct ou avec correspondance. Le printemps en Australie, avec ses paysages naturels magnifiques, ses villes modernes et dynamiques les plus agréables au monde et sa diversité culturelle invite les touristes à explorer et à découvrir.

50% de réduction sur le prix des billets

Ne manquez pas l'occasion de profiter de vols agréables avec vos proches grâce aux nombreuses promotions attractives proposées par Vietjet. Saisissez le code "SUPERSALE1010" lors de la réservation de billets ECO jusqu'au 19 octobre 2025 sur le site web: www.vietjetair.com et l'application Vietjet Air pour bénéficier de 50% de réduction sur le prix des billets (hors taxes et frais). Les horaires de vol sont flexibles, du 1er novembre 2025 au 27 mai 2026. Les passagers voyageant avec des billets Vietjet ECO à l'international bénéficieront également de 20 kg de bagages en soute gratuits.

Photo : VJ/CVN

Vietjet vous offre aussi l’occasion unique de profiter d'un vol confortable et élégant sur toutes les lignes nationales et internationales de Vietjet du 1er au 25 novembre 2025 avec une réduction de 5% sur les billets Business et SkyBoss avec le code "LEADER10".

Volez avec Vietjet, réservez vos repas et bénéficiez de réduction jusqu'à 50% sur des vols à bord desquels les passagers savourent la quintessence de la cuisine vietnamienne et internationale grâce à un menu riche et savoureux composé de plats chauds tels que du Pho Thin (soupe de nouilles à viande de porc ou de boeuf), des bánh mì (sandwich vietnamien) et du café au lait glacé servis par un équipage professionnel et dévoué à bord d'avions modernes et économes en carburant. Sans oublier le programme de fidélité Vietjet SkyJoy qui offre la possibilité de gagner des prix, de cumuler des points pour échanger des cadeaux de la marque Vietjet mais aussi de plus de 250 grandes marques du tourisme, de la gastronomie et du shopping.

Tân Dat/CVN