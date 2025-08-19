Vinamilk parmi les 10 meilleures marques laitières mondiales

Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) a été reconnue par Brand Finance comme la marque laitière au plus fort potentiel mondial en 2025, obtenant pour la première fois la note AAA+, la plus élevée.

Photo : VNA/CVN

Vinamilk est le seul représentant vietnamien parmi les 30 marques laitières les plus rentables au monde cette année, se situant à égalité avec les grandes entreprises indiennes et finlandaises et surpassant de nombreuses marques bien établies en Europe et aux États-Unis.

Selon Brand Finance, Vinamilk s'est hissée parmi les trois premières marques laitières mondiales au plus fort potentiel pour la quatrième année consécutive, grâce à la confiance exceptionnelle des experts financiers, à la forte fidélité des clients et à l'acceptation de ses prix.

Le rapport "Food & Drink 2025" classe également Vinamilk comme la seule marque laitière d'Asie du Sud-Est à figurer parmi les 10 premières marques mondiales en termes de valeur, contribuant ainsi à la progression du Vietnam à la cinquième place mondiale avec 5,8% de la valeur totale des marques laitières, devant les États-Unis (4,1%) et la Finlande (4,5%).

Les représentants de Vinamilk ont souligné que la présence de l'entreprise sur des plateformes majeures comme Amazon aux États-Unis a renforcé son chiffre d'affaires et sa notoriété sur des marchés concurrentiels. Sa stratégie de développement durable à long terme a renforcé la confiance des consommateurs.

Gérant un troupeau de plus de 130.000 vaches certifiées bio européennes et mondiales S.L.P., Vinamilk assure un approvisionnement quotidien de plus de 1,1 million de litres de lait frais de première qualité. L'entreprise élargit également sa gamme de produits pour répondre aux tendances de consommation personnalisées, de la glace Gelato premium au yaourt grec Green Farm, en passant par le thé kombucha, le lait végétal et le lait de soja riche en calcium.

VNA/CVN