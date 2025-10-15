Vietjet continue d’être la "Compagnie aérienne leader d’Asie pour l’expérience client"

Vietjet réaffirme une fois de plus sa position de compagnie aérienne nouvelle génération de premier plan dans la région, en étant à nouveau honorée par le titre d'"Asia’s Leading Airline - Customer Experience 2025" aux World Travel Awards (WTA) .

>> Le président Luong Cuong assiste à la livraison du premier avion Boeing à VietJet

>> La présidente de Vietjet rencontre la dirigeante de la Bourse de New York

Photo : VJ/CVN

La cérémonie de remise des prix s’est tenue à Hong Kong (Chine), réunissant les dirigeants, experts et représentants les plus influents des secteurs de l’aviation, du tourisme et de l’hôtellerie mondiale.

Les World Travel Awards constituent la distinction la plus prestigieuse au monde, visant à reconnaître les entreprises offrant les services les plus exceptionnels dans l’industrie mondiale du voyage et de l’aviation. Les résultats sont déterminés à travers les votes d’experts, de passagers et de la communauté internationale.

Graham Cooke, fondateur des World Travel Awards, a déclaré : “Vietjet continue d’établir la norme en matière de service client dans l’industrie aérienne. Je suis ravi de constater que tant les professionnels que le public reconnaissent les réalisations qui valent à la compagnie cette distinction. Le dévouement de toute l’équipe de Vietjet est une véritable source d’inspiration pour nous tous”.

Nguyên Thanh Son, directeur général de Vietjet, a partagé : "Nous sommes très honorés d’être reconnus par les World Travel Awards pour la troisième année consécutive. Ce prix est une marque de gratitude envers des centaines de millions de passagers qui nous font confiance et l’ensemble de l’équipe Vietjet qui nous accompagne et travaille sans relâche pour offrir la meilleure expérience de vol possible. Vietjet poursuivra l’expansion de son réseau mondial, afin de permettre à ses clients des voyages modernes, confortables et inspirants”.

Toujours à la pointe de l’innovation, Vietjet ne cesse d’introduire de nouveaux produits et services tels que la classe affaire, le programme de fidélité SkyJoy, le service de shopping à bord, ainsi que des solutions numériques avancées comme la réservation et le paiement multicanaux ou l’assistante virtuelle AI Amy.

La compagnie propose également des programmes culturels uniques lors des grandes fêtes régionales comme Chuseok (République de Corée), Holi et Diwali (Inde) ou encore la Fête de la mi-automne en Asie du Nord-Est.

Vietjet développe par ailleurs rapidement son réseau international, offrant de nombreuses opportunités de voyage accompagnées de promotions attractives tout au long de l’année vers des destinations phares au Vietnam, en Australie, en Inde, au Japon, en République de Corée, en Chine, en Indonésie, en Thaïlande et bien d’autres.

Auparavant, Vietjet avait déjà été honorée par des organisations internationales prestigieuses telles que Skytrax, Airline Ratings, World Business Outlook, ainsi que par divers prix de services aériens sur des marchés majeurs comme la République de Corée et l’Inde.

Aujourd’hui, la compagnie exploite 130 avions modernes, dessert 170 lignes domestiques et internationales, a déjà transporté plus de 250 millions de passagers et continue d’offrir à ses clients du monde entier des vols sûrs, abordables et riches en émotions.

Minh Thu/CVN