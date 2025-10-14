TCL invité à transférer ses technologies et à soutenir les entreprises vietnamiennes

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a reçu, le 14 octobre à Hanoï, Wang Cheng, directeur général du groupe chinois TCL, saluant ses résultats impressionnants obtenus tant à l’échelle mondiale qu’au Vietnam. Il a souligné que le partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine ne cessait de se développer dans tous les domaines, le commerce et l’investissement demeurant des piliers essentiels des relations bilatérales.

Wang Cheng a précisé que TCL disposait de quatre sites de production au Vietnam dans les provinces de Binh Duong et de Quang Ninh, représentant un capital cumulé de 310 millions de dollars qui devrait atteindre 590 millions de dollars d’ici 2027.

Les projets de fabrication de panneaux et modules d’écrans LCD du groupe ont contribué à attirer au Vietnam des industries de sous-traitance de la chaîne d’approvisionnement. En 2024, TCL Vietnam a enregistré un chiffre d’affaires de 1,22 milliard de dollars, en hausse de 11,9%, et une valeur de production de 1,35 milliard de dollars, soit une progression de 14,6%.

Fondé en 1981, TCL est l’un des principaux groupes technologiques chinois, spécialisé dans la production de composants, d’équipements et de produits électroniques. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires total près de 300 milliards de yuans (environ 43,4 milliards de dollars).

Mettant l’accent sur la politique vietnamienne d’attraction sélective des investissements étrangers, fondée sur la qualité, l’efficacité, la technologie et la protection de l’environnement, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec la Chine dans les secteurs de la fabrication de composants électroniques, de l’industrie de sous-traitance et des dispositifs médicaux, des domaines où TCL disposait d’une solide expérience.

Il a proposé que le groupe collabore étroitement avec le ministère de l’Éducation et de la Formation, les autorités locales concernées, ainsi qu’avec les universités et centres de formation professionnelle afin de développer des programmes de formation adaptés aux projets actuels et futurs de TCL au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a encouragé TCL à transférer des technologies et certaines étapes de production à des entreprises vietnamiennes capables d’y participer, favorisant ainsi une coopération plus étroite avec les partenaires locaux.

"Le gouvernement vietnamien s’engage à accompagner et à créer les conditions les plus favorables pour que les investisseurs étrangers, notamment chinois, puissent mener leurs activités au Vietnam de manière efficace et durable", a affirmé Nguyên Chi Dung.

