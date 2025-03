Hô Chi Minh-Ville

VIFA EXPO 2025 : plus de 650 entreprises exposent leurs produits en bois et leurs créations artisanales

La 16e édition rassemble plus de 650 entreprises et plus de 2.500 stands sur une superficie totale de plus de 40.000 m². Parmi les exposants, 52% sont des entreprises étrangères en provenance de 19 pays et territoires, que sont le Danemark, la Chine, Hong Kong et Taïwan (Chine), l’Indonésie, la Malaisie, les Pays-Bas, la Thaïlande, l’Inde, la République de Corée, Singapour, le Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), l’Australie, les États-Unis, le Cambodge, l’Italie et le Japon.

Les entreprises vietnamiennes viennent de 17 provinces et villes : Hanoï, Hai Phong, Hung Yên, Nam Dinh, Phu Tho, Thai Binh (Nord), Binh Dinh, Dà Nang, Quang Nam, Lâm Dông (Centre), Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong, Binh Phuoc, Dông Nai, Long An, Tây Ninh, Tiên Giang (Sud).

Un large éventail de produits en bois, des meubles, des décorations intérieures et extérieures, ainsi que des céramiques haut de gamme ont été présentés par de nombreuses marques prestigieuses, parmi lesquelles Annda International, Minh Tin, Your Furn Partner - Part of Wendelbo Group, Trend World Furniture, Far East Foam, Reindeer Furniture, Babakagu, Canadian Wood, Latitude Tree, Paul-Yu, Koda, Woodnet, Scancom, Fine Scandinavian, MFC, PMA, Savimex, Thinh Viet, Lyprodan, Eurofar, Hiep Long, Cattie, Master Pacific, Mega Home et Wood Concept.

En marge des expositions et des rencontres d'affaires, des ateliers exploreront les tendances actuelles de consommation en matière de meubles et d'artisanat, les prévisions d'exportation pour 2025, ainsi que les opportunités et les défis liés à la production et à la fabrication du bois, et à l'industrie du mobilier d'intérieur et d'extérieur, dans le respect des normes internationales et des réglementations environnementales.

Clôture de l’événement : le 8 mars.

Texte et photos : Truong Giang/CVN