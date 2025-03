Renforcer la gestion de la qualité des produits agricoles, de la ferme à la table

Face à des exigences rigoureuses de contrôle de la sécurité et des bonnes pratiques agricoles requises par les marchés importateurs, il a été recommandé à la filière agricole du Vietnam d’intensifier la gestion de la qualité des produits agricoles, notamment des fruits exportés depuis toute la chaîne d’approvisionnement, allant de la sélection des souches, de l’engrais, des pesticides jusqu’au processus de récolte et de transformation.

>> Promotion des exportations de fruits et légumes au salon Fruit Logistica 2025

>> Tiên Giang : des signes positifs pour les exportations de produits agricoles

Selon Ngô Xuân Nam, directeur adjoint du Bureau des notifications et du Point national de questions et réponses pour l'épidémiologie sanitaire et la quarantaine animale et végétale du Vietnam, l’Union européenne a dès les deux premiers mois de 2025 renforcé le contrôle des résidus chimiques tels que les pesticides et les protections vétérinaires des produits agro-alimentaires importés de l’étranger et donc, du Vietnam. Par conséquent, il a demandé aux autorités locales d’adopter des mesures efficaces permettant de garantir la qualité des produits agro-alimentaires exportés vers ce marché, notamment les fruits et légumes tels que les pitayas, les durians, les piments et les gombos.

Surveillance stricte des plantations

Afin de maintenir la valeur des exportations ainsi que de garder les principaux marchés importateurs, Nguyên Van Muoi, vice-président de l’Association des fruits et légumes du Vietnam (VINAFRUIT), a demandé aux autorités locales et aux producteurs de surveiller la qualité des produits agro-alimentaires depuis la ferme jusqu’à la table. Il est impératif non seulement d’obtenir une bonne qualité de produits finaux mais également de garantir un développement durable respectueux de l’environnement.

Selon Nguyên Quôc Trinh, président de l’Association du fruit du dragon de Long An (Sud), la province compte actuellement plus de 10.000 hectares de fruit du dragon. Les États-Unis et la Chine imposent de nombreux critères de qualité sur ce fruit vedette tandis que les entreprises n’accompagnent pas étroitement les horticulteurs dans leurs pratiques agricoles, entraînant une production non concentrée ni unanime en termes de qualité, ce qui affecte la compétitivité de ce fruit.

L’une des solutions importantes selon M. Trinh consiste à ce que les entreprises accompagnent étroitement les agriculteurs tout au long du processus agricole. De surcroît, elles doivent se rendre directement dans les champs pour guider les agriculteurs dans la bonne mise en œuvre des phases de culture. En raison du manque de liens avec les entreprises, de nombreux agriculteurs dépendent des engrais et des agents phytopharmaceutiques, ce qui entraîne une mauvaise utilisation des pesticides, affectant la qualité des produits et provoquant de lourdes pertes lorsque ceux-ci se voient rejetés par les marchés d'exportation.

En ce qui concerne le café, Nguyên Van Hà, directeur adjoint du Service de l’agriculture et de l’environnement de la province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre), a informé que la province compte actuellement environ 200 entreprises et installations spécialisées dans la production et la transformation de café, il demande aux organismes compétents de surveiller la qualité des plantations de caféiers et celle des intrants dès le début afin d’éviter que le café vietnamien perde son image de marque prestigieuse et que les autres produits agro-alimentaires du Vietnam subissent des préjugés et des avertissements des marchés importateurs.

Renforcer la gestion de la qualité des intrants

Au niveau de la certification Global GAP, Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de VINAFRUIT exhorte les organismes compétents à adopter des mesures et réglementations pour contrôler strictement les substances chimiques susceptibles de porter atteinte à la qualité des produits agro-alimentaires. Il demande de labelliser et de protéger des produits certifiés Global GAP, tout en traitant les fraudes commerciales liées à l’usurpation de cette certification, ce qui permettra d’éviter la fréquence des tests auxquels procèdent les marchés importateurs.

Face à l’intensification du contrôle de qualité des produits agro-alimentaires des marchés importateurs et afin d'assurer la qualité du durian, Luu Van Phi, directeur du Service de l’industrie et du commerce de la province de Tiên Giang (Sud), a proposé de nombreuses solutions pour promouvoir l'exportation de produits agricoles en général et de durian local en particulier vers d'autres pays, notamment vers le marché chinois.

En conséquence, la province renforce la gestion de la qualité des intrants, depuis le processus de plantation en passant par la culture intensive, l'entretien, la récolte, la transformation préliminaire et l'emballage du durian pour l'exportation. L'accent est mis sur la recommandation aux agriculteurs des zones de culture du durian, aux coopératives et aux entreprises de se conformer strictement aux nouvelles réglementations d'inspection des partenaires importateurs, de resserrer les liens d'achat tout au long de la chaîne de valeur du durian pour améliorer la qualité des produits, d'améliorer les processus de production pour garantir le respect des normes d'inspection et de promouvoir la construction de la marque durian de Tiên Giang en combinant le tout à des investissements dans l'amélioration des conceptions de beaux emballages pour répondre aux exigences des pays importateurs.

Lors de la conférence sur la mise en œuvre urgente de mesures visant à renforcer le respect des réglementations en matière de sécurité alimentaire sur le marché de l'Union européenne, tenue le 24 février à Hanoï, Phan Van Tân, directeur adjoint du Service de l'agriculture et de l’environnement de Binh Thuân, a déclaré que le fruit du dragon et les fruits de mer sont les deux principaux produits d'exportation de la province. La province a régulièrement promu et fourni des conseils de production en adéquation avec les besoins des pays importateurs. Selon M. Tân, il est nécessaire que le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement publie des documents mis à jour et dispose de manuels, de guides permettant aux localités de mettre en œuvre ces directives plus efficacement.

Texte et photos : Truong Giang/CVN